Naruszenia przestrzeni Polski i Rumunii. Stanowcza reakcja NATO

Sojusznicy spotkali się w środę 12 sierpnia w Brukseli, aby omówić ostatnie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii oraz incydenty z udziałem dronów. W komunikacie NATO podkreślono pełną solidarność z państwami, których dotyczyły zdarzenia.

NATO: Rosja ponosi pełną odpowiedzialność

Według Sojuszu odpowiedzialność za naruszenia ponosi Rosja. Jej działania określono jako „niebezpieczne i niedopuszczalne”. Zaznaczono również, że świadczą one o rosnącej skłonności Moskwy do podejmowania ryzyka.

Do ustaleń spotkania odniósł się na platformie X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. “Państwa NATO podkreślają, że Rosja ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Jeszcze raz potwierdzona została solidarność Sojuszu i gotowość do podjęcia nowych działań wzmacniających bezpieczeństwo m.in. na wschodniej flance NATO i Morzu Bałtyckim” – napisał szef MON.

„NATO jest gotowe bronić się przed każdą agresją” – dodał Kosiniak-Kamysz.

Sojusz wzmocni obronę wschodniej flanki

W oficjalnym komunikacie Sojusz nie wskazuje na razie konkretnych nowych operacji ani dodatkowych sił, które miałyby zostać skierowane do Polski. Zapowiedziano jednak dalsze wzmacnianie zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej – od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne.

Jak informują media, według dowództwa NATO w Brunssum liczba misji myśliwców na wschodniej flance wzrosła o ponad 250 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W połowie lipca polskie samoloty bojowe interweniowały przez trzy dni z rzędu.

Sojusznicy ponownie zadeklarowali również pełne poparcie dla Ukrainy oraz obrony jej niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej.

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