„Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii”. Gawkowski zaapelował do SpaceX ws. Starlink Roam

Przypomnijmy, od 17 sierpnia polskich użytkowników Starlink Roam mają obowiązywać dodatkowe koszty oraz formalności podczas korzystania z usług za granicą. Będą też musieli zgłaszać swoje podróże i czekać na weryfikację dokumentów. Na tę decyzję firmy Elona Muska zareagował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Gawkowski zaapelował do SpaceX

12 sierpnia przed wejściem w życie proponowanych zmian, Krzysztof Gawkowski napisał w serwisie X, że nie zgadza się na to, aby „globalna firma technologiczna traktowała Polki i Polaków gorzej niż innych Europejczyków” .

Dodał także, że „jeżeli SpaceX Elona Muska chce działać w Polsce, korzystać z polskiego rynku i zarabiać na polskich klientach, musi ich traktować uczciwie i na równych zasadach” .

„Nie przyjmuję odpowiedzi, że tak po prostu musi być. Dlatego zwróciłem się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy. Jeżeli powodem są ‘lokalne wymogi regulacyjne’, oczekuję wskazania konkretnych przepisów. Ogólne tłumaczenia nie wystarczą. Polscy obywatele nie mogą być traktowani gorzej tylko dlatego, że globalna korporacja tak zdecydowała” – poinformował Gawkowski.

Minister podkreślił również, że „obowiązkiem państwa jest reagować na wszelkie przejawy nierównego traktowania klientów, manipulacji rynkowych czy innych powodów niezgodnych z etyką rynkową” .

„Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii. Polscy klienci nie są klientami drugiej kategorii” – dodał.

Zmiany dla Polaków ws. Starlink Roam

Według ustaleń medialnych Polska została wykluczona z europejskiego regionu mobilnego. Oznacza to spory wzrost wydatków dla osób korzystających z terminali w podróży. Według najnowszej aktualizacji wprowadzono podziały na strefy geograficzne. Państwa, które należą do tego samego obszaru, nie generują dodatkowych obostrzeń, a podróżne między nimi nie są uznawane za międzynarodowe.

SpaceX zaliczyło do wspólnego regionu ponad 30 państw, jednak w zestawieniu zabrakło naszego kraju. Jak poinformowała firma, „konta zarejestrowane w Polsce są traktowane jako przeznaczone wyłącznie do użytku w Polsce” . Według nowych wytycznych użytkownicy standardowych mobilnych pakietów będą mogli przebywać poza Polską maksymalnie 30 dni w ramach jednej podróży. Następnie powinni wrócić do Polski, aby „zresetować licznik lokacyjny” , zmienić pakiet lub kraj rejestracji.

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