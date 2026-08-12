Pługiem zniszczył drogę za 300 tys. zł. Teraz ujawniono kluczowy dokument

60-letni rolnik w piątek wjechał ciągnikiem na ulicę Rybacką w Gliwicach i pługiem zniszczył świeżo ułożony asfalt. Podczas przesłuchania przekonywał, że fragment remontowanej drogi należy do niego. Nie przedstawił jednak dokumentów potwierdzających te słowa. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach udostępnił wypisy z ksiąg wieczystych. Wynika z nich, że działki wzdłuż ulicy Rybackiej miasto nabyło już w 2001 roku, aby poszerzyć pas drogowy.

Nowe fakty w sprawie zniszczonej drogi. Rolnik sam składał wniosek

Jak przekazał „Faktowi” Artur Kruczek, zastępca dyrektora ZDM w Gliwicach, przejęcie gruntów odbyło się na wniosek tego samego mężczyzny, który teraz zniszczył nawierzchnię. Dokumenty opublikowano, aby zakończyć spór o własność terenu.

– Sprawa sięga 2001 r. Wtedy, 25 lat temu, na podstawie ówczesnych przepisów miasto nabyło działki wzdłuż ul. Rybackiej po to, żeby poszerzyć pas drogowy. Odbyło się to na wniosek samego rolnika, który dokonał w ubiegłym tygodniu zniszczenia asfaltu –mówił w rozmowie z dziennikiem Kruczek.

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Sprawa ma dłuższą historię. Według dziennika rolnik już dwa lata wcześniej młotkiem uszkadzał pierwszy etap remontu. Tym razem miał obserwować roboty i poczekać, aż drogowcy ułożą nawierzchnię. Następnie podjechał traktorem, opuścił pług i ruszył po asfalcie.

Straty sięgają 300 tys. zł. Zaoraną drogę trzeba zrobić od nowa

Uszkodzona została nie tylko nawierzchnia, lecz także podbudowa. Straty oszacowano na około 300 tys. zł. Drogowcy muszą zerwać ułożony asfalt, naprawić i ponownie zagęścić podbudowę, a później wylać nową warstwę nawierzchni. ZDM zapowiedział rozpoczęcie napraw jeszcze w tym tygodniu. Przed dalszym niszczeniem drogi rolnika powstrzymali pracownicy budowy, którzy zablokowali mu przejazd. 60-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia znacznej wartości. Grozi mu do 10 lat więzienia. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla rolnika.

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