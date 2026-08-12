Sikorski atakuje Muska. Minister zagroził szefowi SpaceX

Radosław Sikorski publicznie wezwał Elona Muska do zaprzestania „dyskryminowania polskich użytkowników Starlinka”. Szef MSZ ostrzegł, że w przeciwnym razie Polska może ponownie rozważyć wydawanie 50 mln dolarów rocznie na usługi należącej do miliardera firmy.

Sikorski ostro do Muska. Wszystko przez podwyżki w Starlink

„Przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlinka, bo w innym przypadku zastanowimy się nad płaceniem 50 milionów dolarów rocznie za twoje usługi” – zagroził Sikorski we wpisie na platformie X.

Do sprawy odniósł się także wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Polityk Polski 2050 skrytykował ograniczenie usług komercyjnych w Polsce bez podania jasnego uzasadnienia. Poparł również stanowisko ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

Starlink zmienia zasady. Polacy poza europejskim regionem

Kontrowersje wywołał nowy podział Europy wprowadzony przez Starlinka. Polska nie została włączona do wspólnego regionu europejskiego, w którym użytkownicy nie podlegają dodatkowym ograniczeniom. Dla Polaków oznacza to mniej korzystne warunki korzystania z internetu podczas zagranicznych wyjazdów.

Posiadacze pakietu „W drodze – bez ograniczeń” mogą korzystać z usługi za granicą przez 30 dni w ramach jednej podróży. Po upływie tego czasu muszą wrócić do Polski, aby rozpocząć kolejny 30-dniowy okres. Inne możliwości to wybór droższego pakietu albo zmiana kraju rejestracji usługi.

Gawkowski żąda wyjaśnień od SpaceX

Krzysztof Gawkowski poinformował, że zwrócił się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla klientów z Polski. Jeżeli zmiany wynikają z lokalnych regulacji, minister oczekuje wskazania konkretnych przepisów. Ogólne wyjaśnienia uznał za niewystarczające. Szef resortu cyfryzacji podkreślił, że globalne firmy technologiczne mają ogromny wpływ na warunki korzystania z usług, dlatego państwo powinno reagować na nierówne traktowanie klientów i nieuczciwe praktyki rynkowe. Zaznaczył, że Polska i polscy konsumenci nie mogą być traktowani jak rynek drugiej kategorii.

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