„Wszystkich zostawia z tym 'burdelem”. Politycy koalicji gorzko o współpracy z Tuskiem

W rozmowie z Wirtualną Polską posłowie koalicji oraz jego bliżsi współpracownicy ujawnili, jak obecnie wygląda sprawowanie rządów z Donaldem Tuskiem. Politycy zwrócili uwagę, że premier stał się bardziej bierny, z opóźnieniem reaguje też na afery, które coraz częściej uderzają w rządzących. Chodzi m.in. o wtargnięcie na terytorium Polski rosyjskiej rakiety, a także tzw. aferę powodziową czy nieprawidłowości w warszawskim szpitalu.

Rośnie niezadowolenie ze współpracy z Tuskiem. „Wszystkich zostawia z tym 'burdelem'”

– Tuska jakiś czas nie ma, później pojawi się na posiedzeniu rządu, zrobi jakąś konferencję i cykl się powtarza – relacjonował jeden z członków rządu.

– Jako posłowie widujemy Tuska w Sejmie, czasem na posiedzeniach klubu. I tyle. Reszta kontaktu jest „przez szkło”: Twitter, telewizor – dodała kolejna osoba.

Jeden z członków koalicji stwierdził, że „Donald wszystkich zostawia z tym 'burdelem”. Politycy współpracujący z premierem mają też twierdzić, że Tusk „stracił ciąg na bramkę” i że „odechciało mu się nawet walczyć z PiS-em" .

„Tusk albo jest tak pewny siebie, albo już odpuścił. A to błąd, bo władza wciąż jest do utrzymania” – uznał jeden z polityków.

– O rozliczeniach pisowców mało już kto mówi, a i sukcesami trudno się chwalić, bo niewiele tego jest – powiedział z kolei jeden z wiceministrów.

Jak oceniamy działania rządu?

W ostatnim sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano respondentów, jak oceniają dotychczasowe rządy koalicji pod kierownictwem Donalda Tuska. 35,9 proc. ankietowanych oceniło je pozytywnie, z kolei 58 proc. było przeciwnego zdania. 6,1 proc. osób uznało, że „trudno powiedzieć” .

Badanie przeprowadzono w dniach 24–25 lipca 2026 r. wśród 1000 osób. Wykorzystano metody CAWI i CATI.

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