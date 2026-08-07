Ziobro reaguje na ruch Tuska. Padła tajemnicza zapowiedź. "To nieuchronnie nadchodzi"

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zareagował na spór wokół nominacji asesorskich. Polityk PiS zarzucił rządowi łamanie prawa i skrytykował działania podejmowane w sądach.

– Niestety, to cyrk, a nie stosowanie prawa. A w nielegalnej akcji biorą udział „prezesi” powoływani na rympał, wbrew obowiązującej ustawie i Konstytucji. Tusk konsekwentnie pracuje na to, co nieuchronnie nadchodzi – napisał Ziobro na platformie X.

Spór o nominacje asesorów

Sprawa dotyczy 229 asesorów – 211 sądów rejonowych i 18 wojewódzkich sądów administracyjnych – którym pod koniec lipca Karol Nawrocki wręczył akty mianowania. Dokumenty nie zawierały kontrasygnaty premiera.

Krajowa Rada Sądownictwa uznała następnie, że podpis Donalda Tuska jest konieczny dla skuteczności aktów mianowania. Premier ostatecznie złożył podpisy pod dokumentami, podkreślając, że chce zakończyć niepewność dotyczącą statusu asesorów.

Tłem sporu jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca, zgodnie z którym mianowanie asesorów przez prezydenta nie wymaga kontrasygnaty premiera. Rząd kwestionuje jednak legalność obecnego składu TK i nie uznaje jego rozstrzygnięć za wiążące.

Jeszcze wcześniej część asesorów miesiącami czekała na podpis Donalda Tuska pod aktami nominacyjnymi. Jeden z kandydatów zdecydował się nawet na skargę na bezczynność premiera.

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