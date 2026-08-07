Ile kosztowały obchody rocznicy Nawrockiego? Wpłynął dokument

6 sierpnia 2026 r. minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Z tej okazji na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zostało zorganizowane okolicznościowe wydarzenie. Było podzielone na trzy części: debatę publicystów, część artystyczną z występem rapera Eldo, a kulminacyjnym punktem było wystąpienie głowy państwa.

Huczne obchody rocznicy prezydentury Nawrockiego. Tomczyk pyta o koszt

Cezary Tomczyk skierował do Kancelarii Prezydenta RP wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej tego, jaki był całkowity koszt organizacji rocznicowego wydarzenia. Poseł Koalicji Obywatelskiej i wiceminister obrony narodowej zwrócił się z prośbą o przedstawienie pełnego i szczegółowego kosztorysu, który uwzględni następujące pozycje wydatków: promocję i reklamę, druk i materiały, infrastrukturę techniczną, usługi gastronomiczne, logistykę zewnętrzną, produkcję wideo oraz transmisję.

O to, ile kosztowały obchody pierwszej rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego, był pytany Paweł Szefernaker w programie Kanału Zero. Jak przekazał szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pieniądze na ten cel zostały przeznaczone z „budżetu na spotkania z Polakami”.

Szefernaker przypomniał także, że na terenie Pałacu Prezydenckiego co roku odbywały się dożynki prezydenckie, na które „przyjeżdżało zazwyczaj kilkaset osób”. – Były to dożynki raczej dla przedstawicieli danego środowiska. Uznaliśmy w tym roku, że to wydarzenie trzeba zorganizować w terenie – powiedział. Jak dodał współpracownik prezydenta, Karol Nawrocki będzie brał udział w wojewódzkich dożynkach, w tym roku na Podkarpaciu. – Dlatego że taka uroczystość też swoje kosztowała, z niej zrezygnowaliśmy i zrealizowaliśmy takie wydarzenie, w którym brały udział tysiące Polaków – zakończył wątek.

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