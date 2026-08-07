Afront Morawieckiego wobec Nawrockiego? Jest ostra reakcja na nagranie

6 sierpnia minął dokładnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Z tej okazji na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zostało zorganizowane okolicznościowe wydarzenie. Było podzielone na trzy części: debatę publicystów, część artystyczną z występem rapera Eldo, a kulminacyjnym punktem było wystąpienie głowy państwa.

W pierwszych słowach prezydent podziękował Polkom i Polakom za głosy, które oddali na niego w wyborach. Głowa państwa odniosła się także do bieżących wydarzeń politycznych, jak np. decyzja Senatu ws. wniosku o referendum w sprawie realizacji przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Karol Nawrocki zwrócił się także z pewnym apelem.

– Proszę was, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że jesteśmy rodakami, że jest tyle rzeczy, które nas łączy. Prezydencka strategia rozwoju, wierzę, że wyłowi siły gotowe do tego, aby Polska się rozwijała – mówił, zwracając się do zgromadzonych przed Pałacem Prezydenckim.

Rok prezydentury Nawrockiego. Posłanka PiS grzmi na Morawieckiego

Podczas wydarzenia pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym m.in. Mateusz Morawiecki. Na zachowanie byłego premiera uwagę zwróciła Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. „SKANDAL! Podczas wystąpienia Prezydenta Karola Nawrockiego siedzący w tłumie Mateusz Morawiecki cały czas grzebał w telefonie. Skoro nie był zainteresowany, to po co przyszedł?” – napisała posłanka Prawa i Sprawiedliwości na portalu X (dawnym Twitterze – red.). Dołączyła też nagranie.

Na ten wpis postanowiła odpowiedzieć Olga Semeniuk-Patkowska. „To jest tak idiotyczne, tak absurdalne, że brakuje słów. Pójść na rocznicę Prezydenta, żeby robić zdjęcia z ukrycia i wyciągać jakiś moment… Abstrahując od tego, że inni posłowie robią w tym momencie dokładnie to samo. Po co to robicie? Zajmijcie się sensowną pracą!” – napisała posłanka z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.

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