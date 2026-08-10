Koszmarny sondaż dla Donalda Tuska. Tak rząd ocenili Polacy

15 października 2026 r. miną dokładnie trzy lata od wyborów parlamentarnych w Polsce. Mimo że to Prawo i Sprawiedliwość zdobyło największą liczbę głosów, to nie było w stanie stworzyć rządu ze względu na brak zdolności koalicyjnych, a ostateczny triumf należał do Donalda Tuska, który stanął na czele gabinetu.

Fatalne wieści dla Donalda Tuska. Tak Polacy ocenili jego rząd. Nowy sondaż

W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS Polki i Polaków zapytano, jak ogólnie oceniają dotychczasowe rządy koalicji pod kierownictwem premiera Donalda Tuska. 3,5 proc. respondentów zdecydowanie pozytywnie je recenzuje, a 32,4 proc. – raczej pozytywnie. Łącznie to 35,9 proc. wskazań.

Przeciwnego zdania jest w sumie 58 proc. badanych, w tym 36,2 proc. ankietowanych zdecydowanie negatywnie ocenia działania rządu Donalda Tuska, a 21,8 proc. – raczej negatywnie. 6,1 proc. uczestników sondażu nie umie odpowiedzieć jednoznacznie na tak zadane pytanie.

Sygnał alarmowy dla rządu Tuska? Szczegółowe wyniki badania

Sprawdzono także, jak koalicję rządzącą oceniają wyborcy, którzy mają sprecyzowane poglądy. Wśród osób, które deklarują poparcie dla obozu sprawującego władzę, pozytywne oceny do negatywnych to stosunek 81 proc. do 8 proc. W przypadku opozycji ta proporcja się odwraca: 3 proc. pozytywnie recenzuje rząd, 95 proc. negatywnie. Sprawdzono także, co na ten temat sądzą wyborcy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. W tej grupie tylko 2 proc. pozytywnie ocenia gabinet Donalda Tuska, a 94 proc. – negatywnie.

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 24-25 lipca 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI), na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Czytaj też:

Nawrocki ma szansę na drugą kadencję? Tak ocenili go Polacy. Sondaż dla „Wprost” Czytaj też:

Tego sondażu premier nie może zlekceważyć. Polacy o przywróceniu CPN