KO przed PiS-em, jest „ale”. Ten sondaż to poważny sygnał alarmowy dla Tuska

Gdyby wybory do Sejmu zostały przeprowadzone w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,2 proc. głosów – wynika z nowego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. W porównaniu z badaniem zrealizowanym pod koniec sierpnia rezultat KO polepszył się o 2,9 punktu procentowego.

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Na drugim miejscu w zestawieniu jest Prawo i Sprawiedliwość, na które zamierza głosować 19,2 proc. badanych (spadek o 1,4 punktu procentowego). Konfederacja uplasowała się na trzeciej pozycji (15,1 proc.; wzrost o 1 punkt procentowy).

Próg wyborczy przekroczyłyby także: Konfederacja Korony Polskiego Grzegorza Brauna (6,8 proc., spadek o 1,6 punktu procentowego), Lewica (6,6 proc., spadek o 0,5 punktu procentowego) oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (6 proc., spadek o 0,5 punktu procentowego). W dalszej części zestawienia uplasowały się: Partia Razem (4 proc., bez zmian), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,7 proc., wzrost o 0,7 punktu procentowego) oraz Polska 2050 (0,5 proc., spadek o 0,3 punktu procentowego). 7,9 proc. badanych jeszcze nie podjęło decyzji, kogo poparłoby w wyborach.

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Gdyby wyniki sondażu potwierdziły się w wyborach, podział mandatów przedstawiałby się w następujący sposób: KO – 189, Lewica – 25, co łącznie dawałoby 214 miejsc w niższej izbie polskiego parlamentu, a do większości jest potrzebnych 231. Ugrupowania opozycyjne łącznie uzyskałyby 246 mandatów (PiS – 113, Konfederacja – 85, Konfederacja Korony Polskiej – 27 i Rozwój Plus – 21).

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 4-6 września 2026 r., metodą mix-mode, łączącą wywiady internetowe CAWI oraz telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo CATI, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób zadeklarowanych do udziału w wyborach. Błąd oszacowania wynosi 3 proc., przy progu ufności wynoszącym 0,95. Wyniki porównano z poprzednim badaniem zrealizowanym w dniach 21-23 sierpnia 2026 r.

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