Ukraińcy zapytani o życie w Polsce. Zaskakujące wyniki nowego sondażu

Powrót do Ukrainy planuje 51 proc. uchodźców w Polsce. Tak wynika z sierpniowego badania grupy Rating opisanego przez portal „Ukraińska Prawda”. Tylko 8 proc. deklaruje gotowość do wyjazdu w najbliższym czasie. Większa grupa, 43 proc. ankietowanych, zamierza poczekać do zakończenia wojny. Powrotu nie planuje 26 proc. uczestników badania. Kolejne 23 proc. nie potrafi jeszcze jednoznacznie odpowiedzieć, gdzie chce zamieszkać w przyszłości.

Jeden warunek ma kluczowe znaczenie dla Ukraińców

Najważniejszym czynnikiem mogącym skłonić Ukraińców do powrotu jest bezpieczeństwo i stabilność w ich kraju. Wskazało je aż 71 proc. respondentów.

Dla 36 proc. ankietowanych znaczenie ma rozwój gospodarki, a dla 26 proc. możliwość znalezienia pracy. Co piąty badany, czyli 21 proc., oczekuje również braku wewnętrznych konfliktów na tle językowym, religijnym lub innym.

Rozwój infrastruktury społecznej oraz możliwość wpływania na zmiany społeczne wskazało po 12 proc. uczestników. Udział w odbudowie Ukrainy i pogorszenie warunków życia za granicą uzyskały po 11 proc. odpowiedzi.

Polska pozostaje najczęściej wybieranym krajem

Badanie pokazuje niemal równy podział w sprawie pozostania za granicą. Takie plany ma 44 proc. respondentów, natomiast 43 proc. nie chce osiedlać się poza Ukrainą na stałe.

Wśród osób rozważających dalsze życie za granicą 40 proc. wybrałoby Polskę. Kolejne 17 proc. wskazuje inne państwo europejskie, a 6 proc. kraj poza Europą. Aż 37 proc. nie potrafiło podać konkretnego miejsca.

Zmiana nastrojów wobec uchodźców w Polsce

Sondaż grupy Rating przeprowadzono od 21 do 25 sierpnia 2026 roku wśród ukraińskich uchodźców mieszkających w Polsce. Nastroje związane z Ukraińcami w naszym kraju uległy pogorszeniu na przestrzeni ostatnich miesięcy. W lipcu po raz pierwszy w historii pomiarów Centrum Badania Opinii Społecznej liczba Polaków przeciwnych przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy przewyższyła liczbę zwolenników takiego rozwiązania.

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