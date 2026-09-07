„Szantaż finansowy” wobec TK? Polacy reagują. Nowy sondaż

Kolejna oś sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego zarysowała się po tym, gdy minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że w projekcie ustawy budżetowej na 2027 r. nie zostały uwzględnione dochody i wydatki TK. Trybunał Konstytucyjny opublikował oświadczenie w tej sprawie.

Trybunał Konstytucyjny bez pieniędzy? Polacy reagują. Nowy sondaż

W nowym sondażu SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej” respondenci zostali zapytani o sytuację w TK 28,1 proc. stwierdziło, że wymaga ona zmian, ale kwestia finansowania instytucji nie powinna być sposobem na ich przeprowadzenie. 27,06 proc. badanych stoi na stanowisku, że TK jako organ konstytucyjny powinien mieć zapewnione środki na funkcjonowanie niezależnie od oceny jego działalności. To oznacza, że ponad 55 proc. ankietowanych uważa, że kwestia finansowania nie powinna być sposobem nacisku na TK.

21,05 proc. respondentów sądzi, że brak ujęcia środków na funkcjonowanie TK jest uzasadnionym sposobem na doprowadzenie do zmian w jego obecnym funkcjonowaniu. Stanowisko ok. 4 proc. badanych nie zostało uchwycone w poprzednich odpowiedziach, a 19,72 proc. nie ma zdania w sprawie.

Wrze ws. Macieja Berka w TK. Kluczowe głosowanie w Sejmie

W ubiegłym tygodniu Maciej Berek, były minister ds. wdrażania polityki rządu i człowiek, którego Donald Tusk określał jako swoją „prawą ręką”, został przez Sejm wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Już sama kandydatura Berka wywołała falę krytycznych reakcji. Eksperci ze środowiska prawniczego bili na alarm, podkreślając, że koalicja rządząca przez lata podnosiła hasła o tym, że TK należy odpolitycznić, a teraz wydaje się, że zrywa z głoszonymi przez siebie wartościami.

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