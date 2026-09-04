Zandberg ostro do Tuska. Wytknął mu zdjęcie. „Pan po prostu tych ludzi zdradza”

W piątek 4 września Maciej Berek został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Już sama kandydatura byłego ministra ds. wdrażania polityki rządu wywołała lawinę krytycznych komentarzy.

Sejm zdecydował ws. Macieja Berka w TK. Eksperci bili na alarm

Eksperci ze środowiska prawniczego zwracali uwagę na to, że Koalicja Obywatelska, która podnosiła hasła o tym, jak ważne jest odpolitycznienie TK, teraz postępuje wbrew głoszonym jeszcze do niedawna wartościom. Głos w sprawie zabrał m.in. prof. Ryszard Piotrowski.

– Sędzia Trybunału to osoba, co do której nie powinno być żadnych wątpliwości dotyczących bezstronności. A ponieważ Trybunał może zajmować się zagadnieniami, które są związane z działalnością rządu, a w szczególności z całą prawną sferą działalności rządu, z aktami normatywnymi, to mogą powstać okoliczności, w których strony będą domagały się wyłączenia sędziego z orzekania w tego rodzaju sprawach – mówił w podcaście „Rozmowa Wprost” konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wrze ws. Berka. Zandberg ostro do Tuska. Przyniósł wymowne zdjęcie

Jeszcze przed głosowaniem w sprawie kandydatury Macieja Berka na sędziego TK, głos z mównicy sejmowej zabrał Adrian Zandberg. Polityk przyniósł pokaźnych rozmiarów fotografię.

– Coś dla pana przyniosłem. Nie wiem, czy pan pamięta. 2016 rok, kiedy PiS-owcy zaatakowali TK. Miasteczko pod KPRM-em, tysiące ludzi na ulicach, potem łańcuch świateł, wielkie zgromadzenia przed Pałacem Prezydenckim. Pamięta pan, panie premierze? – zapytał przedstawiciel Koła Poselskiego Razem.

– Panie premierze, ci ludzie nie wychodzili, żeby jedni zastąpili drugich. Ci ludzie wychodzili w obronie wartości. Ci ludzie, my, wychodziliśmy w obronie zasad. Dzisiaj tą decyzją, panie premierze, zgłaszając ministra do TK, pan po prostu tych ludzi zdradza. Występuje pan przeciwko tym wartościom. Panie premierze, zostawiam panu to zdjęcie, niech pan na nie patrzy, głosując za wyborem swojego przybocznego do TK – zakończył Zandberg.

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