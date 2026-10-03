Polacy ocenili konflikt rządu z prezydentem. Miażdżące wyniki sondażu

Polacy mają dość nieustannego konfliktu na szczycie władz. Z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że blisko 90 proc. z nas ocenia to zjawisko jako podważające bezpieczeństwo kraju. Mamy w tej kwestii rzadko spotykaną, ponadpartyjną zgodę.

Sondaż. Jak spór rządu z prezydentem wpływa na bezpieczeństwo Polski?

W sondażu zadawano Polakom proste pytanie. „Jak spór między prezydentem a rządem wpływa na bezpieczeństwo Polski?” – pytali ankieterzy. Najpopularniejszą opcję „bardzo szkodzi” wybrało 44,2 procent badanych. Odpowiedź „raczej szkodzi” wskazało 42,3 procent respondentów. Po zsumowaniu mamy więc aż 86,5 procent ankietowanych, którzy dostrzegają negatywne efekty tego zjawiska dla kraju.

Zaledwie 3,1 procent badanych uważa, że wieczne kłótnie między Pałacem Prezydenckim i Kancelarią Premiera nie mają negatywnego efektu na nasze bezpieczeństwo. Odpowiedź „raczej nie szkodzi” wybrało przy tym 2,9 procent, a „zupełnie nie szkodzi” tylko 0,2 procent badanych. 6,8 procent respondentów stwierdziło, że spór polityków nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo, a 3,6 procent ankietowanych nie potrafiło ocenić sytuacji i wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Sondaż. Jak uważają poszczególne elektoraty?

Najczęściej szkody dostrzegają wyborcy obozu rządzącego (52 proc. odpowiedzi „bardzo szkodzi”). Takiej odpowiedzi udzielało też 42 proc. wyborców opozycji, 42 proc. głosujących na obie Konfederacje i 33 proc. „pozostałych”. Odpowiedź „nie ma wpływu” wybierali najczęściej wyborcy dwóch Konfederacji (16 proc.). „Pozostali” mieli tu 10 proc., opozycja 9 proc., a zwolennicy obozu rządzącego 3 proc.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach od 18 do 20 września 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI oraz CATI), na ogólnopolskiej próbie 1000 Polaków.

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