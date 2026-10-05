Jedna lista koalicji? Nowy sondaż pokazuje, co naprawdę sądzą Polacy

Czy KO, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050 i Unia Centrum powinny wystartować razem w wyborach do Sejmu? Takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl. Wspólny start popiera 32,6 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 24,5 proc. badanych. Zwolennicy jednej listy mają więc nad jej przeciwnikami przewagę wynoszącą 8,1 pkt proc., ale poparcie dla tego rozwiązania deklaruje mniej niż jedna trzecia ankietowanych.

Jedna lista koalicja na wybory 2027? Nowy sondaż pokazuje różnice

Istotna jest też pozostała część odpowiedzi. Dla 25,3 proc. badanych sposób startu koalicji jest obojętny, a 17,6 proc. nie ma zdania. Łącznie te dwie grupy stanowią 42,9 proc. respondentów – więcej niż odsetek zwolenników wspólnej listy.

Poparcie dla jednej listy różni się w sondażu w zależności od wieku i dochodów. Wśród osób mających co najmniej 50 lat za takim rozwiązaniem opowiedziało się 38 proc. badanych. Jeszcze wyższy wynik odnotowano w grupie respondentów zarabiających ponad 7 tys. zł miesięcznie. Wspólny start popiera tam 42 proc. ankietowanych.

Największy odsetek przeciwników wskazano natomiast wśród mieszkańców miast liczących od 200 do 499 tys. osób. W tej grupie przeciw jednej liście było 33 proc. respondentów.

Czarzasty wskazuje termin. Rozmowy o liście mają wrócić w lutym

Koalicjanci nie przesądzili jeszcze, w jakim układzie pójdą do wyborów do Sejmu. Włodzimierz Czarzasty powiedział „Rzeczpospolitej”, że liderzy omawiali już możliwe warianty startu w przyszłorocznych wyborach.

„Jedyną rzeczą, którą wspólnie ustaliliśmy, jest to, że do tematu wrócimy w lutym przyszłego roku” – zaznaczył marszałek Sejmu.

Wtedy znaczenie mają mieć aktualne notowania i sytuacja polityczna. Czarzasty wymienił m.in. pozycję Konfederacji Grzegorza Brauna, Konfederacji Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka oraz PiS. Liderzy mają też uwzględnić ewentualne powstanie nowej partii Mateusza Morawieckiego i pozycję Karola Nawrockiego.

Pakt senacki łączy koalicję. „Nie mamy żadnych rozbieżności”

W sprawie wyborów do Senatu Czarzasty wskazał na zgodę liderów. Jak zapewnił, żaden z nich ani żadna z formacji koalicji 15 października nie podważyła paktu senackiego.

„Tu nie mamy żadnych rozbieżności” – podkreślił marszałek Sejmu.

Kwestia wspólnej listy do Sejmu pozostaje natomiast otwarta i ma być przedmiotem kolejnych rozmów.

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