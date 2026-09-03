Berek jak Pawłowicz? Ostra reakcja Żurka. „Porównanie krzesła do krzesła elektrycznego”

W czwartek 3 września o godz. 8:00 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym ma dojść do zaopiniowania wniosków w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W ostatnich tygodniach jest głośno o kandydaturze Macieja Berka, byłego ministra ds. wdrażania polityki rządu.

Kontra Żukowskiej po słowach Żurka. Chodzi o kandydaturę Berka do TK

Waldemar Żurek bronił wspomnianej kandydatury, podkreślając, że w jego ocenie Maciej Berek jest „wzorem apolitycznego funkcjonariusza publicznego”. „Nie, nie był. Dobrze oboje wiemy, czyje stanowisko reprezentował. Był też osobiście odpowiedzialny za projekty ustaw deregulacyjnych. Z jakiego powodu te ustawy przechodziły przez rząd szybciej niż inne? Wydał nawet publikację rządową w tym temacie. W innych nie wydał” – odpowiedziała Anna Maria Żukowska.

Do wpisu przewodniczącej Klubu Parlamentarnego Lewicy odniósł się minister sprawiedliwości. – My jesteśmy w okresie przejściowym, gdzie przywracamy praworządność. I ja, tak jak powiedziałem wczoraj, mam wizję. Ona była kiedyś w pewnym projekcie, który prof. Rzepliński już wtedy przygotował. Ona polegała na tym, że instytucje prawników, niezależne wydziały prawa uniwersyteckie, rada radców prawnych, notariusze, adwokaci, KRS – każdy z nich daje na wakujące stanowisko w TK jednego z najlepszych ludzi, jakich ma – mówił na antenie Polsat News. – Ale nikt tej ustawy do dzisiaj nie przyjął – zastrzegł.

Berek jak Pawłowicz? „Porównanie krzesła do krzesła elektrycznego”

Na uwagę, że jeśli Maciej Berek zostanie wybrany na sędziego TK, będzie to polityczny transfer na podobnej zasadzie, co w przeszłości m.in. w przypadku Krystyny Pawłowicz. – To jest porównanie, jak to powiedział mój kolega, krzesła do krzesła elektrycznego – ocenił Żurek.

– To jest facet (Maciej Berek – red.), który ma charakter. I moim zdaniem, jeżeli zostanie wybrany, będzie świetnym sędzią. Oczywiście, to nie są sytuacje idealne. Sam chciałbym, żeby te przepisy zmieniły się tak, żebyśmy nie musieli mówić o tym, że wybór sędziego TK w Sejmie jest wyborem politycznym – zakończył wątek minister sprawiedliwości.

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