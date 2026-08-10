Polacy ocenili współpracę Nawrockiego i Tuska. Gorzkie wyniki sondażu

„Jaki wpływ, Pana/i zdaniem, mają obecne relacje między rządem a prezydentem na bezpieczeństwo Polski?” – takie pytanie zadano respondentom w nowym sondażu pracowni Opinia24 dla RMF FM. 31 proc. badanych wybrało wariant „raczej negatywny”, a 20 proc. – „zdecydowanie negatywny”. To łącznie 51 proc. wskazań.

Polacy ocenili współpracę Tuska i Nawrockiego. Nowy sondaż

Przeciwnego zdania jest w sumie 13 proc. ankietowanych, w tym 11 proc. uważa, że relacje głowy państwa z gabinetem Donalda Tuska mają „raczej pozytywny” wpływ na bezpieczeństwo kraju, a 2 proc. – „zdecydowanie pozytywny”. 18 proc. badanych uważa, że wspomniane relacje nie mają istotnego wpływu, a 18 proc. nie potrafiło jednoznacznie wypowiedzieć się w tym temacie.

Ciekawie prezentują się bardziej szczegółowe wyniki badań. Jak się okazuje, wśród mężczyzn jest znacznie więcej przekonanych o tym, że relacje rządu z prezydentem mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo kraju: 57 proc. do 45 proc. u kobiet. Jednocześnie 11 proc. mężczyzn uważa, że kontakty na linii głowa państwa-rząd mają pozytywny rezultat. Natomiast wśród kobiet ten wskaźnik wynosi 15 proc.

W grupie najmłodszych respondentów (18-24 lata) 20 proc. uważa, że relacje Karola Nawrockiego i Donalda Tuska mają pozytywny wpływ, a 38 proc. – negatywny. W grupie ankietowanych powyżej 60 lat tylko 7 proc. dostrzega pozytywny wpływ, a 62 proc. negatywny.

Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Huczne obchody

Warto przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki świętował pierwszą rocznicę prezydentury. Z tej okazji na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zorganizowano okolicznościowe wydarzenie. Odbyła się część artystyczna, przeprowadzona została również debata o dokonaniach głowy państwa, a kulminacyjnym punktem było wystąpienie prezydenta.

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