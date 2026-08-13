Wielka czystka w PiS. Sąd dyscyplinarny zdecydował

Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości wykluczył z partii 38 posłów i dwóch senatorów należących do klubu Rozwój Plus. Wśród ukaranych znalazł się były premier Mateusz Morawiecki.

O decyzji poinformował rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. Jak przekazał, sąd uznał, że politycy „ciężko naruszyli statut Prawa i Sprawiedliwości”.

PiS wyrzuca Morawieckiego i jego ludzi

Powodem wykluczenia parlamentarzystów było odejście z klubu parlamentarnego PiS i utworzenie osobnego klubu Rozwój Plus. Według Karskiego właśnie to działanie zostało uznane za ciężkie naruszenie statutu partii.

W przypadku Mateusza Morawieckiego sąd dyscyplinarny wskazał także dodatkowy zarzut. Chodzi o jego zapowiedź powołania nowej partii politycznej konkurencyjnej wobec PiS.

Były premier ogłosił 3 sierpnia, że nowe ugrupowanie ma powstać najpóźniej 15 października. Ma ono wywodzić się ze stowarzyszenia Rozwój Plus.

Decyzja nie jest jeszcze prawomocna

Wykluczeni politycy mają siedem dni na złożenie odwołania. Jeżeli tego nie zrobią, po upływie terminu formalnie przestaną być członkami Prawa i Sprawiedliwości. W przypadku odwołania sprawa będzie musiała zostać ponownie rozpatrzona zgodnie z procedurami partyjnymi.

Koleżeński Sąd Dyscyplinarny nie zajmował się w czwartek sprawami trzech europosłów związanych z Rozwojem Plus.

Rozłam w PiS stał się faktem

Spór rozpoczął się po tym, gdy kierownictwo PiS zażądało od parlamentarzystów rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną. Decyzja była wymierzona przede wszystkim w Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

Były premier i jego zwolennicy nie podporządkowali się ultimatum. Pod koniec lipca utworzyli osobny klub parlamentarny. Początkowo pozostawali jednak formalnymi członkami PiS, ponieważ ich sprawy zostały skierowane do rzecznika dyscyplinarnego i miały być rozpatrywane indywidualnie. Decyzja sądu dyscyplinarnego przybliża formalne zakończenie ich członkostwa w partii Jarosława Kaczyńskiego.

Członkowie Rozwoju Plus reagują

“Po niemal 15 latach w PiS zostałam dziś oficjalnie usunięta z partii” – napisała Olga Semeniuk-Patkowska w serwisie X. “To był bardzo owocny i dobry czas pracy dla Polski w różnych rolach. Decyzja stała się formalnością od czasu deklaracji, że nie ma dla nas miejsca w obecnym kształcie Prawa i Sprawiedliwości” – dodała parlamentarzystka związana z Mateuszem Morawieckim. Zachęciła też “wszystkich szukających miejsca do realizacji społecznych i propaństwowych projektów” do dołączenia do stowarzyszenia byłego premiera.

„Sam Pan Prezes Jarosław Kaczyński przyjmował mnie do partii. Szkoda, że w taki sposób kończy się to, co udało nam się wspólnie zrobić. Dołączyłam do PiS dzięki Mateuszowi Morawieckiemu. [...] Idę z nim dalej” – napisała z kolei Monika Pawłowska. „Teraz przed nami nowy etap. Etap pracy w Klubie Parlamentarnym Rozwój Plus. Rozwój, gospodarka i bezpieczeństwo, bez podziałów, wojenek wewnętrznych i niepotrzebnych sporów” – dodała posłanka.

Były premier Mateusz Morawiecki nie skomentował jeszcze decyzji sądu partyjnego PiS. Głosu nie zabrał także Jarosław Kaczyński.

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