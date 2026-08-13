Kaczyński z zemsty wyciął ją z listy tuż przed wyborami. Teraz chce dołączyć do Rozwoju Plus

Była posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Janowska potwierdziła w rozmowie z Onetem, że złożyła deklarację chęci przystąpienia do stowarzyszenia Rozwój Plus. Polityczka zaznacza, że nie dostała jeszcze odpowiedzi. Wcześniej opublikowała w serwisie X zdjęcie z Morawieckim i chwaliła go za konsekwentne przedstawianie wizji Polski. Przyjęcie byłej parlamentarzystki może wywołać spore poruszenie zwłaszcza w województwie łódzkim. Janowska była jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci poprzedniej kadencji Sejmu, a jej relacje z kierownictwem PiS przechodziły gwałtowne zwroty.

Sprzeciwiła się PiS, potem stanęła u boku Kaczyńskiego

Do Sejmu weszła w 2017 r. z listy Kukiz’15, zastępując zmarłego Rafała Wójcikowskiego. Później związała się z PiS i w 2019 r. uzyskała reelekcję.

W 2021 r. Janowska współtworzyła koło poselskie, którego powstanie pozbawiło PiS bezwzględnej większości w Sejmie. Krytykowała wówczas TVP, politykę energetyczną rządu i sposób zarządzania klubem. Twierdziła, że posłowie otrzymują SMS-y z poleceniami dotyczącymi głosowań. Rozłam nie trwał długo. Janowska wróciła do PiS, a decyzję ogłosiła u boku Jarosława Kaczyńskiego. Kilka miesięcy później została dyrektorką ekonomiczno-finansową Elektrowni Bełchatów. W 2022 r. zarobiła tam 380 tys. zł.

Janowska przez lata zabiegała o zmianę granic najbogatszej w Polsce gminy Kleszczów. Na mocy rozporządzenia podpisanego przez Mateusza Morawieckiego część jej terenów wraz z elektrownią trafiła w 2022 r. do gminy Bełchatów. Operację nazywano „rozbiorem polskiego Kuwejtu”.

Kaczyński wyciął ją z listy PiS. Czy wróci do polityki?

W 2023 r. Małgorzata Janowska nie znalazła się na liście PiS do Sejmu. Bez powodzenia wystartowała do Senatu z komitetu Polska Jest Jedna. Rok później straciła stanowisko w elektrowni i obecnie sądzi się z PGE GiEK.

Od jesieni 2024 r. jest zastępczynią dyrektora Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów. Zgłoszenie do stowarzyszenia Morawieckiego może być jej pierwszym krokiem do powrotu do ogólnopolskiej polityki.

Czytaj też:

Kolejne odejście z PiS do stowarzyszenia Morawieckiego. „Dokonałem słusznego wyboru” Czytaj też:

Kolejny transfer do obozu Morawieckiego. Samorządowiec dołącza do Rozwoju Plus