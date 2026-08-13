Nawrocki przestrzelił? Polacy o hucznej rocznicy prezydenta. Sondaż dla „Wprost”

6 sierpnia minął dokładnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Polski. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyło się okolicznościowe wydarzenie, którego kulminacyjnym punktem było przemówienie głowy państwa. Została przeprowadzona także debata o pierwszym roku prezydenta, w której udział wzięli prof. Andrzej Nowak, Krzysztof Stanowski i Rafał Ziemkiewicz, a w części artystycznej pojawił się raper Eldo.

Rok prezydentury Karola Nawrockiego. „Tam decyduje się los ojczyzny”

Karol Nawrocki pierwszy rok w roli prezydenta określił jako czas wyjątkowo pracowity i zaznaczył, że od chwili objęcia urzędu chciał być prawdziwym i donośnym „głosem polskiego narodu”. – To był rok pracowity, ale nie ma we mnie choćby promila zmęczenia. Mam ciągle wiele energii na kolejne cztery lata. Mam 100 proc. baterii – mówił do zgromadzonych.

– Ten rok oraz kolejne cztery lata to dla nas wszystkich wielka dziejowa szansa, aby w końcu zrozumieć, że los Polski, jej przyszłość, dobrobyt i rozwój rozstrzygają się w małych zakładach stolarskich, w dużych przedsiębiorstwach technologicznych, w piekarniach oraz w codziennym życiu Polek i Polaków. Tam decyduje się los ojczyzny i tam powinni być weryfikowani polscy politycy, rząd oraz prezydent. To bowiem naród jest władzą zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział Karol Nawrocki.

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