Samochód zderzył się z samolotem. Kierowca trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę (z 18 na 19 września). Kierowca samochodu został poważnie ranny – ustaliła gazeta „Abendzeitung”. Na terenie monachijskiego portu lotniczego lądował helikopter służb medycznych – poszkodowany został przez ratowników umieszczony na pokładzie maszyny i zabrany do pobliskiej placówki med.

Niemcy. Wypadek na lotnisku w Monachium. Samochód wjechał nagle w zaparkowany samolot

„Samochód uderzył początkowo w jeden z silników samolotu. Według doniesień samolot był zaparkowany na terenie o ograniczonym dostępie i nie było na nim ludzi” – przekazało zagraniczne medium. Potem pojazd wjechał w schody pasażerskie.

Redakcja gazety, która powołała się na ustalenia lokalnej policji, podała, że kierowca cierpiał na schorzenie – co mogło wpłynąć na przebieg zdarzenia. Służby zapewniły media, że „w żadnym momencie nie było zagrożenia dla osób trzecich”. Wypadek nie wpłynął na utrudnienia w ruchu lotniczym – redakcja „Abendzeitung” przypomniała, że na tym konkretnym lotnisku obowiązuje zakaz lotów między północą a godzinami porannymi.

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