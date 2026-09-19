„Tragiczna śmierć” księdza, parafianie zasmuceni. „Pozostawił trwały ślad w moim sercu”

O śmierci księdza Maleszy poinformowała lubelska Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej.

„Wczoraj [tj. w piątek – 18 września – przyp. red.] w godzinach popołudniowych zmarł nasz wikariusz – ks. Tomasz Malesza. Jego tragiczna śmierć budzi w nas zaskoczenie, smutek i ból. Przyjmujemy to doświadczenie z wiarą w Miłosierdzie Boże i z nadzieją życia wiecznego” – brzmi komunikat prasowy opublikowany na platformie Facebook.

Parafianie pożegnali księdza. „Niedawno rozmawialiśmy… Mądry człowiek”

Przełożeni ks. Maleszy zapewnili o swoich modlitwach dziękczynnych „za dar życia i gorliwego kapłaństwa”, które prezentował duchowny. „Modlimy się za niego słowami pogrzebowej liturgii: U Ciebie Boże, miłosierdzia wzywam, Przez Krew Chrystusa, którą za mnie przelał, Moc Jego Męki, i ofiara krzyża, Dla mojej duszy będzie ocaleniem” – zacytowała parafia.

W tym momencie nieznane są szczegóły dot. mszy pogrzebowej.

Parafianie wyrazili ogromny smutek w związku z informacją o nagłej śmierci kapłana. „Dziękujemy za piękne kazania, mądrości związane z więzią z Panem Bogiem oraz nauczanie o ulotności tego, co jest tu na ziemi i nadziei na życie wieczne” – napisała jedna z internautek w mediach społecznościowych. Kolejna osoba, która znała zmarłego, przyznała, że swoją posługę „pełnił z gorliwością”. „Pozostawił też trwały ślad w moim sercu jako katecheta. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie” – skomentowała. „Niedawno zamieniliśmy ze sobą kilka słów… Mądry człowiek o zdrowym podejściu do życia” – napisała mieszkanka Lubelszczyzny.

Duchowny miał 48 lat

Portal Lublin112 podał, że wikary święcenia przyjął w 2005 roku. W Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej służył od 2017 roku.



Ks. Malesza miał 48 lat.

O śmierci duchownego poinformowała również archidiecezja lubelska.



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