Wtedy Święczkowski dopuści Berka do orzekania. Prezes TK stawia warunek

W ubiegłym tygodniu Maciej Berek został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Prezydenta mówi o „gigantycznych wątpliwościach” co do faktu, czy były minister ds. wdrażania polityki rządu spełnia formalne kryteria, aby pełnić nową funkcję. Włodzimierz Czarzasty przekonuje zaś, że głowa państwa „nie ma prawnej możliwości podważenia suwerennej decyzji Sejmu w zakresie wyboru członka TK”.

Wiadomo, że Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka do złożenia ślubowania, dopóki nie otrzyma dokumentów, które potwierdzają wymagany staż wykonywania zawodu radcy prawnego. Z kolei sam sędzia podkreśla, że dokumenty dotyczące jego działalności zawodowej są publicznie dostępne i że przedstawił je podczas procedury sejmowej.

Wtedy Berek będzie mógł orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Święczkowski stawia warunek

O to, czy Maciej Berek będzie mógł orzekać w TK i dostanie przepustkę, był pytany Bogdan Święczkowski. – Nie tylko wydam mu przepustkę, lecz także stworzę jak najlepsze warunki, aby mógł wykonywać swoje obowiązki – rozpoczął prezes TK w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

– Aby to jednak nastąpiło, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Po wyborze przez Sejm musi złożyć ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (w jego obecności). Następnie musi stawić się w Trybunale i złożyć oświadczenie majątkowe. Zgodnie z wyrokiem Trybunału prezydent ma tutaj pewną swobodę decyzyjną i to on podejmuje decyzję, czy i kiedy taką osobę wybraną przez Sejm zaprosi do złożenia ślubowania – kontynuował Święczkowski.

– Natomiast dopuszczenie do orzekania i wykonywania obowiązków sędziego Trybunału przez osobę, która nie złożyła ślubowania wobec prezydenta, byłoby z mojej strony przestępstwem przekroczenia uprawnień. Pod tym względem przepisy ustawy o statusie sędziów TK są jednoznaczne. Art. 4 ustawy stanowi, że osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa ślubowanie wobec prezydenta, a art. 5 – że stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się po złożeniu takiego ślubowania – zaznaczył prezes TK.

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