Pilna narada u Nawrockiego, na miejscu szef MON. „Tu jest wspólny cel”

W piątek 18 września odbyło się spotkanie Karola Nawrockiego z wicepremierem i szefem Ministerstwa Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą. Prezydentowi podczas rozmowy towarzyszyl Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Spotkanie Nawrocki-Kosiniak-Kamysz. Krótki komunikat na stronie prezydenta

Do rozmowy doszło tuż przed wylotem prezydenta do Nowego Jorku, gdzie odbędzie się debata generalna 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. „Rozmowa dotyczyła oceny bieżącej sytuacji bezpieczeństwa, działań podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami przy polskiej granicy oraz planów i ocen NATO” – czytamy w krótkim podsumowaniu na oficjalnej stronie prezydenta.

O to, jak przebiegało spotkanie został zapytany szef Ministerstwa Obrony Narodowej. — Myślę, że we wszystkich ośrodkach władzy, w rządzie, w parlamencie, u prezydenta musi być – i jest – to poczucie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo. Jest to nam w tych trudnych momentach bardzo potrzebne — podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz, cytowany przez Onet.

— Rozmawialiśmy o działaniach związanych z USA, o bazach amerykańskich, o relacjach wojskowych. Tu nie ma różnic zdań, tu jest wspólny cel: zrobić wszystko, by decyzja o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła — kontynuował szef MON.

Dzień wcześniej Donald Trump poinformował, że trwają zaawansowane rozmowy na temat utworzenia amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że jest to możliwe dzięki „odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski”. „Jeżeli do tego dojdzie, lokalizacja będzie ogłoszona już niebawem. To będzie historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu polsko-amerykańskiego" – napisał na platformie Truth Social.

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