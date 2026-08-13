Złowił rybę o wadze psa. Padł nowy rekord

John Theodorakis złowił ogromnego grupera żółtopłetwego (Mycteroperca venenosa) w Oceanie Atlantyckim. W tym celu mieszkaniec Wilmington wybrał się na plażę Carolina Beach, by potem wejść na pokład statku i ruszyć w dal.

Jego wyprawa w głąb oceanu miała miejsce na początku lipca tego roku. Portal Coastal Review poinformował, że ryba, którą wyciągnął z Atlantyku, była rekordowa – co niedawno oficjalnie potwierdził Wydział Rybołówstwa Morskiego Departamentu Jakości Środowiska Karoliny Północnej.

Tyle ważył olbrzymi M. venenosa

Potężny okaz, który złowił Theodorakis z Wilmington, ważył bagatela 45 funtów i 9,6 uncji, co daje blisko 20,7 kilograma – podał zagraniczny portal.

To mniej więcej tyle, ile średniej wielkości przedstawiciel Canis familiaris.

Czarna lista, na którą boją się patrzeć wędkarze z USA

Przy okazji ustanowienia nowego rekordu, który padł w stanie Karolina Północna, przypominamy o niechlubnej liście, o której wędkarze woleliby zapomnieć. Choć ryby, które na niej widnieją, zostały złowione nawet dekady temu, to jednak wciąż nikt nie jest w stanie natknąć się na większe okazy.

Oto kilka przykładów.

Bass małogębowy (Micropterus dolomieu) – 3,86 kg – Robert Steelman (mieszkaniec Havertown) – 1997 r. – Scotts Run Lake, Berks County.



Black crappie (Pomoxis nigromaculatus) – 4 lb 3 oz (1,90 kg) – Richard Pino (Covington) – 2000 – Hammond Lake, Tioga County.

Bass czerwonooki (Ambloplites rupestris) – 1,42 kg – David Weber (mieszkaniec Lake City) – 1971 r. – Elk Creek, Erie County.

Karp (Cyprinus carpio) – 52 lb (23,59 kg) – George Brown (Saltillo) – 1962 – Juniata River, Huntingdon County.

Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 – Susquehanna River, Lancaster County.





Sumik kanałowy (Ictalurus punctatus) – 35 lb 3 oz (15,96 kg) – Austin Roth (Bowmanstown) – 1991 – Lehigh Canal, Northampton County.



Sumik płaskogłowy (Pylodictis olivaris) – 66 lb 6 oz (30,11 kg) – Michael Wherley (Fayetteville) – 2023 – Susquehanna River, Lancaster County.

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