Złowił rybę o wadze psa. Padł nowy rekord

John Theodorakis złowił ogromnego grupera żółtopłetwego (Mycteroperca venenosa) w Oceanie Atlantyckim. W tym celu mieszkaniec Wilmington wybrał się na plażę Carolina Beach, by potem wejść na pokład statku i ruszyć w dal.
Jego wyprawa w głąb oceanu miała miejsce na początku lipca tego roku. Portal Coastal Review poinformował, że ryba, którą wyciągnął z Atlantyku, była rekordowa – co niedawno oficjalnie potwierdził Wydział Rybołówstwa Morskiego Departamentu Jakości Środowiska Karoliny Północnej.
Tyle ważył olbrzymi M. venenosa
Potężny okaz, który złowił Theodorakis z Wilmington, ważył bagatela 45 funtów i 9,6 uncji, co daje blisko 20,7 kilograma – podał zagraniczny portal.
To mniej więcej tyle, ile średniej wielkości przedstawiciel Canis familiaris.
Czarna lista, na którą boją się patrzeć wędkarze z USA
Przy okazji ustanowienia nowego rekordu, który padł w stanie Karolina Północna, przypominamy o niechlubnej liście, o której wędkarze woleliby zapomnieć. Choć ryby, które na niej widnieją, zostały złowione nawet dekady temu, to jednak wciąż nikt nie jest w stanie natknąć się na większe okazy.
Oto kilka przykładów.
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