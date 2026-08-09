Kancelaria Prezydenta wyda na jedzenie ponad pół miliona zł. Kucharz ujawnił, co spożywa Nawrocki

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta planuje wydać ponad pół miliona zł na zakup warzyw i owoców do gastronomii głowy państwa. Szef kuchni Karola Nawrockiego powiedział „Super Expressowi”, że prezydent „chętnie spożywa wszystko, co zostanie dla niego przygotowane i nie ma potraw, których nie lubi”. – Jego ulubionymi daniami są przede wszystkim zdrowe, pełne warzyw i białka produkty. Jest miłośnikiem dań z ryb, w każdej postaci – zdradził Łukasz Miecznikowski.

Nawrocki preferuje je nawet kosztem czekolady. – Jeżeli chodzi o śniadanie rotujemy między owsianką proteinową, sałatkami z wykorzystaniem produktów sezonowych, a klasycznymi omletami z różnymi dodatkami. Staramy się, by proponowane dania były przede wszystkim zdrowe, zbilansowane kalorycznie, z wykorzystaniem naszych wspaniałych sezonowych darów ziemi – kontynuował Miecznikowski. Nawrocki dostaje również posiłki w pudełkach, które może zjeść w podróży.

Co je Karol Nawrocki? Kucharz prezydenta ujawnił kulisy swojej pracy

Szef kuchni prezydenta ujawnił, że w weekendy posiłki dla całej rodziny przygotowuje Marta Nawrocka, która również świetniej gotuje. – Dieta, z której korzysta pan prezydent jest skomponowana w ten sposób, by zapewnić odpowiednie źródło energii, jest to dieta wysokobiałkowa – opisywał Miecznikowski. Jest ona głównie „uzupełnieniem dnia pracy”. – To tak naprawdę źródło białka, energii na trudy dnia i co najważniejsze to ogromne źródło witamin – tłumaczył kucharz.

– Stosuję zasadę, że im więcej warzyw tym lepiej, nie używamy przetworzonych produktów. W diecie jest zawarta odpowiednie ilości błonnika i białka, które pozwalają na utrzymanie energii przez cały dzień – mówił Miecznikowski. Szef kuchni głowy państwa podsumował, że kładzie nacisk na to, aby przygotowywać posiłki z polskich produktów. – Mamy naprawdę znakomitych producentów serów, produktów rolnych czy mięs. Przygotowujemy posiłki kuchni polskiej – zakończył Miecznikowski.

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