„Bigos” gotuje dla prezydenta Nawrockiego. To były mistrz Polski w boksie

Rozwijający swoją karierę medialną Daniel Nawrocki 19 grudnia zamieścił na YouTube nagranie z kuchni Pałacu Prezydenckiego. Gotował tam z Łukaszem Miecznikowskim, znanym jako „Bigos”. Jak się okazało, mężczyzna może pochwalić się przeszłością sportową.

Były mistrz boksu gotuje dla Karola Nawrockiego

– Byłem mistrzem Polski w boksie i miałem zostać wspaniałym sportowcem, wybitnym sportowcem. Kolej rzeczy była taka, że widziałem siebie w sporcie rzeczywiście i w tę stronę szedłem. Natomiast trener mi obiecał, to jakaś taka była akcja, że można się było dostać do szkoły bez jakichś egzaminów – opowiadał Miecznikowski.

– Trener okazał się „oszukańczy”, że tak powiem delikatnie i zostałem bez szkoły. No i poszedłem do kuchni. Natomiast z biegiem lat coraz więcej, coraz mocniej się to zakorzeniało w moim sercu i dzisiaj nie wyobrażam sobie, że robię cokolwiek innego. Kocham to całym sercem. Po prostu nie widzę siebie nigdzie indziej niż „w garach” – podkreślał popularny „Bigos”.

Daniel Nawrocki rozmawiał z kucharzem prezydenta

W trakcie wywiadu poruszonych zostało wiele tematów, takich jak konkurencja w świecie kucharzy, blaski i cienie pracy w gastronomii czy potrawy, których szef kuchni Łukasz Miecznikowski nie lubi przygotowywać.

Pojawiło się też sporo praktycznych porad: od robienia idealnego ciasta na pierogi bez jajek, przez przygotowanie bazy do ryby po grecku, po krojenie cebuli, wykańczanie dań i prezentację. Gość Daniela Nawrockiego zdradził też przepis na tartę grzybową i opowiadał o kuchni fusion w praktyce.

„Rozmawiając o kulisach pracy prezydenckiego szefa kuchni, wspólnie przygotowaliśmy potrawy wigilijne według autorskich przepisów Łukasza. Klasyczne polskie smaki, ale z delikatnym, nowoczesnym twistem” – informował na YouTube Daniel Nawrocki.

„W tym roku życzę jeszcze przed Świętami, żeby przygotowywanie świątecznych potraw było tak samo przyjemne, jak gotowanie z Łukaszem!” – dodawał syn prezydenta.

