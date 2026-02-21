Fatalne wieści dla Hołowni. Prawie połowa Polaków nie daje mu szans

Do rozłamu w Polsce 2050 doszło po wielu tygodniach wewnętrznych konfliktów, medialnych spekulacji, wzajemnych oskarżeń i powtórzonych wyborach nowej przewodniczącej. Ostatecznie grupa 15 posłów i 3 senatorów – pod wodzą Pauliny Hennig-Kloski – opuściła partię i założyła własny klub parlamentarny Centrum. Założyciel ruchu Szymon Hołownia nie krył rozgoryczenia taką decyzją swoich dawnych współpracowników i współpracowniczek. – To, co się dzieje, boli mnie i rozdziera mi serce – mówił w Sejmie. – Powód ich odejścia jest jeden: nienawiść do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz – dodawał. Stwierdził też, że czuje się oszukany przez Henning-Kloskę.

I choć formalnie Hołownia nie stoi już na czele swojego ruchu, to z najnowszego sondażu dla Wirtualnej Polski wynika, że zdaniem Polaków rozpad Polski 2050 to gwóźdź do politycznej trumny wicemarszałka Sejmu.

Prawie połowa Polaków nie daje Hołowni żadnych szans

„Jak obecny rozłam w partii Polska 2050 wpłynie na karierę i pozycję polityczną byłego marszałka” – tak brzmiało pytanie, które na zlecenie Wirtualnej Polski zadano na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna.

Jak się okazuje, Polacy nie dają Hołowni szans. Aż 49 procent uważa, że rozłam w Polsce 2050 zakończy karierę polityczną wicemarszałka. Spośród nich 18 procent jest o tym „przekonanych zdecydowanie”, a 31 procent „w stopniu umiarkowanym”. Zaledwie 4 procent wierzy, że rozłam umocni pozycję Hołowni, z czego tylko 1 procent wskazało wariant „zdecydowanie wzmocni”. Kolejne 15 procent uważa, że wydarzenia te nie będą miały istotnego wpływu na dalsze losy założyciela Polski 2050.

Bardzo duża grupa, bo aż 32 procent badanych, nie potrafiła ocenić skutków tej sytuacji na polityczny los Szymona Hołowni.

