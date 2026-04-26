Zbiórka Łatwoganga bije rekordy. Zebrano już ponad 136 mln dla dzieciaków

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na pomoc dzieciom chorującym na raka. W akcję zaangażowało się do tej pory wielu celebrytów, aktorów, sportowców czy piosenkarzy. Do momentu publikacji tego tekstu kwota zbiórki wyniosła nieco ponad 136 mln zł.

Zbiórka nadal trwa

Przypomnijmy, akcja rozpoczęła się 17 kwietnia i ma zakończyć się w niedzielę ok. godz. 16.00. Dotychczas w inicjatywę zaangażowali się m.in. Katarzyna Nosowska, Dawid Kwiatkowski, Adam Małysz, Tomasz Karolak, Maffashion, Robert Lewandowski, Aleksandra Domańska, Adam Małysz, Maciej Musiał, Cezary Pazura, a także Young Leosia, Roksana Węgiel, Friz czy Sylwester Wardęga.

Osoby, które podczas transmisji w serwisie YouTube pojawiały się w małym mieszkaniu w Warszawie wykonywały różne działania, które miały wesprzeć chorych czy zainteresować oglądających.

Katarzyna Nosowska, blogerka modowa Maffashion oraz aktorka Aleksandra Domańska ogoliły głowy na łyso. Raper Kubańczyk wytatuował sobie obrazek, który stworzyła jedna z podopiecznych fundacji, a Roksana Węgiel zaśpiewała z influencerką Andziaks.

Jerzy Owsiak: Coś niesamowitego

Do akcji odniósł się w sobotę Jerzy Owsiak prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. – Coś niesamowitego, coś wspaniałego. (...). Wszyscy biorą udział, mam wrażenie, że wszyscy się cieszymy tą energią, ale cieszymy się też tą skutecznością, tym jak ekipa wszystko prowadzi. Duzo osób jest obok na chwilę, na dłużej, ale dzieje się bardzo dużo 24 godziny na dobę (...). To jest nieprawdopodobne wsparcie dla polskiej służby zdrowia. Myślę, że pani ministra podziękuje tej całej ekipie, że zrobili to, że to miało miejsce. To wpływa na lepszą kondycje systemowej służby zdrowia – skomentował akcję Jerzy Owsiak. – To co się wydarzyło i ciągle trwa pokazuje niesamowitą moc – dodał.

