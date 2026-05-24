Niespodziewany moment podczas akcji Łatwoganga. To spotkanie chwyta za serce

Ogromny sukces charytatywnej akcji prowadzonej przez Łatwoganga. Internetowy twórca, który od piątku 22 maja pokonuje na rowerze trasę z Zakopanego do Gdańska, pomógł zebrać pełną kwotę potrzebną na leczenie Maksa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD). Cel zbiórki został osiągnięty jeszcze przed zakończeniem wyprawy.

Sukces akcji Łatwoganga. Miliony na leczenie chorych dzieci

Przełomowy moment nastąpił w niedzielę 24 maja. Gdy Łatwogang zatrzymał się na krótki odpoczynek na jednej ze stacji paliw, licznik internetowej zbiórki przekroczył 12 milionów złotych. Oznaczało to, że udało się zgromadzić wszystkie środki niezbędne do sfinansowania terapii chłopca. – Wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Maks, jesteś niesamowitym chłopakiem. To piękny dzień. Stała się wspaniała rzecz. Zrobiliśmy to wszyscy razem – podkreślał influencer.

Mimo osiągnięcia głównego celu wyprawa nie została zakończona. Łatwogang zapowiedział, że dalsze wpłaty będą przekazywane na pomoc kolejnemu dziecku zmagającemu się z tą samą chorobą. Tym razem wsparcie ma trafić do Adasia, który również potrzebuje kosztownego leczenia.

Łatwogang spotkał Maksa na trasie. Wzruszający moment

Jednym z najbardziej wzruszających momentów całej wyprawy było niespodziewane spotkanie z samym Maksem. Chłopiec wraz z rodzicami przyjechał na trasę, aby osobiście podziękować za pomoc. Podczas krótkiej rozmowy zapytał influencera o najtrudniejsze chwile podczas przejazdu. – Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać i poznać. Jakie były dla ciebie najgorsze momenty? – pytał chłopiec. – Wiesz co, wczoraj w nocy chciało mi się spać bardzo, ale posłuchałem twojej rady. Dla mnie to była ogromna przyjemność, cała ta akcja – podkreślił Łatwogang.

Ponieważ drugi cel zbiórki także został zrealizowany, influencer ogłosił, że wszystkie kolejne wpłaty mają zostać przeznaczone na wsparcie następnego dziecka potrzebującego kosztownej terapii. – Nie jest to najłatwiejsze podejmować decyzje, na jakie dziecko zbieramy, bo w Polsce jest wiele dzieci z DMD. Gdybym mógł, to bym zebrał dla wszystkich – podkreślił.

Po konsultacjach zdecydowano, że kolejnym beneficjentem zbiórki zostanie dwuletni Wojtuś. To właśnie na jego leczenie od tej chwili trafiają wszystkie nowe wpłaty przekazywane przez darczyńców.

Tymczasem w mediach społecznościowych pojawiają się informacje, że na mecie w Gdańsku na Łatwoganga czeka wyjątkowe powitanie. Internauci zapowiadają głośny doping i wspólne świętowanie sukcesu zbiórki.