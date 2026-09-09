Pociągi mogą zwolnić do 20 km/h. Protest maszynistów sparaliżuje kolej?

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych rozważa ogólnopolski protest po zderzeniu pociągu z betoniarką koło Przysuchy. Maszyniści mieliby 11 września, od godz. 0:00 do 23:59, przejeżdżać przez wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością do 20 km/h. Zasada obowiązywałaby niezależnie od kategorii przejazdu, także w miejscach ze szlabanami i sygnalizacją. Akcja mogłaby spowodować poważne opóźnienia w całym kraju.

Decyzja o proteście na kolei jeszcze nie zapadła

Uchwałę przyjęto jednomyślnie, lecz protest nie jest przesądzony. Prezydent ZZM Leszek Miętek potwierdził, że dokument ma na razie charakter wewnętrzny i musi zostać skonsultowany z maszynistami.

Szczegóły związek ma przedstawić podczas czwartkowej pikiety przed siedzibą Ministerstwa Infrastruktury.

Tragiczny wypadek koło Przysuchy przelał czarę goryczy

W Sokolnikach Suchych betoniarka uderzyła w pociąg PKP Intercity „Koziołek”. Zginęła pasażerka, a około 20 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko. Część składu się wykoleiła, uszkodzone zostały tory i sieć trakcyjna.

Związkowcy przypominają, że podobne zdarzenia miały ostatnio miejsce w pobliżu Suwałk i w Gdańsku. Ich zdaniem bezpieczeństwo na przejazdach wymaga zmian systemowych.

Minister Klimczak: Protest może sparaliżować kolej

Do planowanej akcji kolejarzy odniósł się minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

„Uważam, że ten krok maszynistów jest chyba zbyt radykalny, ponieważ może spowodować w tym dniu paraliż na kolei” — powiedział w programie „Fakty po Faktach” w TVN24.

Minister zaznaczył, że rozumie intencje związkowców, którzy chcą zdecydowanie zwrócić uwagę na zagrożenie.

„Mamy wspólny cel z maszynistami, tu się doskonale rozumiemy” — dodał.

Rząd chce zaostrzyć kary dla kierowców

Donald Tusk zapowiedział pilne prace nad surowszymi karami dla osób wjeżdżających na przejazdy mimo opuszczonych zapór lub czerwonego światła. Klimczak potwierdził przygotowanie zmian ustawowych. Niezależnie od protestu szlak Radom-Łódź pozostaje nieprzejezdny w rejonie Przysuchy. Problemy dotyczą połączeń dalekobieżnych i regionalnych.

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