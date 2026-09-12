PKP wydało komunikat w sprawie ruchu pociągów. Obowiązują ograniczenia

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały w nocy z piątku na sobotę o przywróceniu ruchu pociągów w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ostatni wagon uszkodzonego składu został wkolejony, a najpilniejsze prace zakończono. Ruch na linii kolejowej nr 22 wznowiono krótko po godz. 23.25. Pociągi korzystają obecnie z toru nr 1. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h, natomiast na przejeździe kolejowo-drogowym składy mogą poruszać się z prędkością najwyżej 20 km/h.

„Zgodnie z obietnicą przywróciliśmy ruch pociągów” — przekazała spółka w komunikacie opublikowanym na portalu X.

PKP: Naprawa toru nr 2 jeszcze się nie zakończyła

Przywrócenie połączeń nie oznacza końca prac na miejscu. W sobotę kolejarze mają wznowić naprawę toru nr 2, który został uszkodzony w wyniku wypadku.

Do czasu usunięcia wszystkich usterek ruch w Sokolnikach Suchych będzie prowadzony wahadłowo po jednym torze. Taką organizację zapowiedział Przemysław Zieliński z biura prasowego PKP PLK. Może ona wpływać na płynność przejazdu pociągów przez ten odcinek.

Tragiczny wypadek pociągu z ciężarówką

Do wypadku doszło w środę na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Pociąg zderzył się tam z ciężarówką. W wyniku zdarzenia zginęła pasażerka składu, a inne osoby zostały ranne. Wśród poszkodowanych był maszynista pociągu.

Po zderzeniu konieczne było wkolejenie ostatniego wagonu oraz przeprowadzenie prac pozwalających na bezpieczne wznowienie ruchu. Naprawy infrastruktury nadal jednak trwają.

Protest na kolei. Maszyniści zwalniali na przejazdach

Po serii zdarzeń i wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych maszyniści rozpoczęli protest. Od północy z czwartku na piątek do godz. 12 w piątek kolejarze przejeżdżali przez takie miejsca z tzw. bezpieczną prędkością wynoszącą 20 km/h.

Akcja miała zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach. Zwolnienie pociągów było formą protestu i sygnałem, że zdaniem maszynistów potrzebne są działania ograniczające ryzyko kolejnych wypadków.

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