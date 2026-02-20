Padło pytanie z paska TV Republika. Jasna odpowiedź szefowej Polski 2050

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z „Gazetą Prawną” skomentowała odejście części posłów z Polski 2050. Jej zdaniem poszło o wyniki partyjnych wyborów, z którymi niektórzy nie potrafili się pogodzić. Pełczyńska-Nałęcz dodała, że „od dłuższego czasu tlił się również spór ideowy”. Szefowa Polski 2050 zabrała też głos ws. zarzutów, że „nie do końca wiadomo, co się stało z pieniędzmi na kampanię Szymona Hołowni”, którą kierowała.

– Każda partia w Polsce musi się szczegółowo i skrupulatnie rozliczać, a później raportować swoje wydatki Państwowej Komisji Wyborczej. Są przecież ugrupowania, które ostatnio miały fundamentalny kłopot z przeskoczeniem tych rozliczeń. My przeszliśmy to bez żadnych uwag ze strony PKW. Wymyślać można sobie wiele, wrzucać niedopowiedzenia i brudne sugestie, ale są twarde fakty – tłumaczyła Pełczyńska-Nałęcz.

TV Republika o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz i obalaniu rządu razem z PiS. Padła krótka odpowiedź

Przewodnicząca Polski 2050 odniosła się również do pytania z paska TV Republika – czy powinna wspólnie z PiS obalić rząd Donalda Tuska? – Nie. Jesteśmy w koalicji rządzącej – zadeklarowała Pełczyńska-Nałęcz. Szefowa Polski 2050 skomentowała też sugestie byłego już partyjnego kolegi Michała Koboski, którego zdaniem „dąży do tego, by uczynić premiera zakładnikiem swoich działań”.

– Rząd to nie jest kółko wzajemnej adoracji, tylko miejsce współodpowiedzialności za polskie państwo. Umówiliśmy się na współrządzenie i trudno mi się odnosić do tego, kto kogo lubi, gdzie jest chemia, a gdzie jej nie ma. Celem współpracy w rządzie nie jest sympatia tych czy innych ministrów albo nawet premiera, lecz załatwianie spraw ludzi. A prawdziwa zmiana często się nie podoba, bo łatwiej i wygodniej przypodobać się wpływowym lobby – podsumowała Pełczyńska-Nałęcz.

