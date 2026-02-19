Prezes TV Republika o nagonce. „Jesteśmy pod stałym atakiem”

KRRiT przeanalizowała 120 godz. programów informacyjnych TVP Info, TVN24, Polsat News, TV Republika i wPolsce24 po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu 2025 r. Analiza nie wykazała treści uderzających w polską racją stanu, czy przekazów zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu obywateli. Różna była jednak reakcja poszczególnych redakcji w pierwszych godzinach od zdarzenia.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podkreśliła, że przed godz. pierwszą w nocy 10 września, tylko TV Republika emitowała program na żywo. Na innych stacjach leciały powtórki audycji z poprzedniego dnia. Niezależna.pl poprosiła o komentarz do sprawy prezesa Tomasza Sakiewicza. Szef Telewizji Republika stwierdził, że „raport KRRiT potwierdza, że jego stacja jest pierwszą, która informuje o najważniejszych rzeczach”.

Prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz: Organizowane są przeciwko nam prowokacje

– Najmocniej się przebija. A przede wszystkim – nie unika tematów, których inni się boją. Ma też doskonałe źródła informacji – chwalił redakcję Sakiewicz. Prezes TV Republika zaznaczył, że dzieje się to „mimo że jest pod stałym atakiem, jest atakowana i jako instytucja i poprzez dziennikarzy oraz zarząd, ścigana w sądach, organizowane są przeciwko nim prowokacje, nagonka na naszych współpracowników i reklamodawców”.

– Nie ma wątpliwości, że bez Republiki dzisiaj byłaby ogromna wyrwa w systemie medialnym w Polsce – podsumował Sakiewicz. Dyrektor programowy Telewizji Republika Michał Rachoń dodał, że „wszystko to jest możliwe tylko dlatego, że widzowie wspierają oraz stale utrzymują” stację. Zwrócił również uwagę, że „widzowie sfinansowali i utrzymywali supernowoczesną infrastrukturę techniczną, z jakiej korzysta” TV Republika.

