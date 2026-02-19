TV Republika wyprzedziła wszystkich. Tomasz Sakiewicz ma powody do dumy!

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przygotowała specjalny raport, w którym wzięto pod lupę materiały emitowane przez stacje informacyjny po zmasowanym ataku dronów na Ukrainę, do którego doszło 10 września 2025 roku.

Atak dronów na Ukrainę. Jest raport KRRiT

Eksperci przeanalizowali ponad 120 godzin transmisji z TVP Info, TVN24, Polsat News, Telewizji Republika raz wPolsce24. W opinii KRRiT nie doszło do żadnych uchybień ani nadużyć. Według rady żadna ze stacji nie pokazała materiałów sprzecznych z ustawą o radiofonii i telewizji ani treści zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu obywateli.

Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT zaznaczyła, że „w dniu, kiedy Rosja przeprowadziła tak zmasowane ataki na Ukrainę, których skutki odczuliśmy także w Polsce, stacje realizowały podstawową funkcję informacyjną”.

Jak czytamy w raporcie, w programach wielokrotnie apelowano o spokój i korzystanie z oficjalnych źródeł, ostrzegając przed dezinformacją a wątki bieżącej rywalizacji politycznej miały charakter incydentalny i nie zmieniały ogólnego tonu przekazu.

– Sytuacja bezprecedensowego zagrożenia była sprawdzianem odpowiedzialności mediów informacyjnych. Monitoring potwierdził, że nadawcy zachowali standardy, nie siejąc paniki ani nie bagatelizując zagrożenia. Jednocześnie analiza pokazała, jak istotne jest szybkie uruchamianie procedur kryzysowych – oceniła szefowa KRRiT.

KRRiT wyróżniła Telewizję Republika

Rada pochwaliła Telewizję Republika. W raporcie wskazano, że przed godziną 1 w nocy tylko stacja Tomasza Sakiewicza nadawała program na żywo i wykorzystała antenę do informowania widzów o sytuacji. W tym samym czasie TVP Info, TVN24 i Polsat News pozostawały przy powtórkach, ograniczając się do pasków z nagłówkami pilne a telewizja wPolsce24 w ogóle nie informowała o sprawie.

Dopiero w godzinach porannych, a więc po niemal sześciu godzinach od rozpoczęcia działań Rosjan, największe stacje informacyjne przeszły w tryb wydań specjalnych. KRRiT zwróciła uwagę na fakt, że jako pierwsza – o godzinie 5:26 – specjalne nadawanie rozpoczęła TVP Info. Cztery minuty później dołączył Polsat News. TV Republika uruchomiła tryb o 5:42 a TVN24 o 5:54.



