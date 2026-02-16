Szef TV Republika chce, aby Nawrocki zachęcał do wpłat na stację. „Nie chodzi o wielkie pieniądze”

Minister w Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda był w niedzielę gościem w programie Tomasza Sakiewicza w TV Republika. Szef stacji rozmowę zaczął od wspomnienia apeli koalicji rządzącej, aby wyłączyć sygnał Telewizji Republika. Dodał, że aktualnie domagają się oni, aby nie płacić na stację. Następnie przypomniał o ustaleniach stacji ws. funkcjonariusza SOP. Następie Sakiewicz przeszedł do narzekania na śledztwo prokuratury dotyczące organizacji CPAC Polska w maju 2025 r.

Prezes Telewizji Republika zapytał „jaka powinna być reakcja na tego typu represje, które są już prawie na skalę tego, co było za komuny”. Sakiewicz mówił też o 100 procesach. Rabenda w odpowiedzi na słowa Sakiewicza zaznaczył, że sytuacja, w której „telewizje są w stanie się utrzymać same przy wsparciu widzów, są też objawem sprzeciwu społecznego”.

Szef Telewizji Republika o „abonamencie obywatelskim”

Szef TV Republika wspomniał o osobach, które przyszły z dawnego TVP i hejcie związanym z koniecznością opłat abonamentu. Sakiewicz przyznał, że kiedy „występował w Telewizji Polskiej, odmawiał brania jakiejkolwiek gaży, aby nie mieć z tym problemu”. Zastrzegł jednak, że „jego zdaniem, jak ktoś pracuje, to powinien dostawać za to pieniądze, a abonament był normalną opłatą”.

– Ale ja rozpropagowałem taką ideę abonamentu obywatelskiego. Ja przepraszam, że ja się tutaj tak przymówię, ale uważam, że pierwszy obywatel mógłby też to rozpropagować. Jakby pan mógł namówić do tego prezydenta. Nie chodzi o wielkie pieniądze, ale abonament obywatelski to jest taki trochę sprzeciw, przeciwko niszczeniu mediów, również przejęciu mediów publicznych. Po prostu każdy obywatel dobrowolnie płaci abonament obywatelski – mówił prezes Telewizji Republika.

Wpłaty na TV Republika. Prezes Tomasz Sakiewicz zwrócił się do prezydenckiego ministra

– 10 zł miesięcznie wystarcza na to, żeby stworzyć największą grupę medialną, a nawet stworzyć ogólnoeuropejską telewizję, do której się przymierzamy. Jak będzie trzeba, to odkupimy ten TVN, bo podobno chcą go sprzedać „na spocie”. Kto tam ile da, to oni wezmą za to, póki jeszcze to działa. Bo jak pan wie, TVN przegrał z nami konkurencję od półtora roku – kontynuował Sakiewicz.

Prezes Telewizja Republika dodał jeszcze, że TVN „nie jest w stanie nawet dojść jego stacji w kontekście programu informacyjnego, a i główna antena też zaczyna z nimi przegrywać”. Następnie Sakiewicz zapytał swojego rozmówcę, czy „cieszy się, że Polska będzie mogła wreszcie sfinansować niemiecki przemysł?”. Zanim prezydencki minister doszedł do głosu, szef TV Republika wygłosił jeszcze kilka minut monologu oraz zaprezentował wypowiedzi Karola Nawrockiego i Donalda Tuska.

