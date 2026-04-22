KRRiT zdecydowała ws. opłaty TV Republika. Jest odpowiedź Sakiewicza

W środę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała w komunikacie, że zajęła się wnioskiem Telewizji Republika dotyczącym umorzenia w całości odsetek w sprawie nieterminowego uiszczenia opłaty koncesyjnej.

Zabrakło dokumentów

Jak wyjaśniono, „spółka została wezwana do przesłania stosownej dokumentacji. Ze względu na to, że nadawca nie przekazał wszystkich niezbędnych dokumentów, Krajowa Rada podjęła uchwałę o pozostawieniu wniosku spółki Telewizja Republika S.A. bez rozpoznania” . To oznacza, że nadawca musi teraz uregulować wszystkie zaległe zobowiązania, czyli zaległą opłatę koncesyjną oraz odsetki. Według ustaleń „Gazety Wyborczej” „dług wynosi 120 tys. zł plus 22 tys. zł odsetek”.

Jest stanowisko naczelnego Republiki

Do komunikatu KRRiTV tego samego dnia odniósł się redaktor naczelny telewizji Tomasz Sakiewicz. „Dzisiaj wpłaciliśmy resztę odsetek za koncesję dla TV Republika. KRRiTV sama zaproponowała nam umorzenie tych odsetek w ramach obowiązkowej pomocy de minis. Wszystkie niezbędne dokumenty wysłaliśmy. Mimo to znowu z mediów dowiadujemy się o tym, że czegoś rzekomo nie wypełniliśmy” – napisał w serwisie X.

Problem ze spłatą koncesji

Przypomnijmy, na wniosek nadawcy KRRiT rozłożyła opłatę za koncesję przyznaną na 10 lat na raty roczne. Wówczas konieczne było też opłacenie tzw. opłaty prolongacyjnej. W grudniu 2025 roku KRRiT zauważyła, że stacja nie wpłaciła rocznej opłaty za koncesję, choć ustalony termin minął we wrześniu. Wówczas TV Republika miała zostać zobowiązana do wpłacenia całej kwoty wraz z opłatą prolongacyjną (w sumie 1,79 mln zł) do 15 stycznia 2026 r. TV Republika wpłaciła część, resztę chciała uregulować do czerwca. Wnioskowała też o spłacenie corocznej opłaty na koncesję w mniejszych ratach. Nie wydano na to jednak zgody.

Czytaj też:

Zwrot ws. koncesji dla TV Republika. „Dała stacji czas do końca marca”Czytaj też:

Prezes TV Republika kończy spekulacje ws. koncesji. „Zaproponowaliśmy uczciwe wyjście”