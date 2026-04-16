Zadziwiający apel w TV Republika. Widzowie nie kryli zdumienia

W swoim programie w Telewizji Republika Miłosz Kłeczek zwrócił uwagę na niepokojącą sytuację finansową stacji. Jak mówił na antenie, oglądalność rośnie, ale nie przekłada się to na wsparcie widzów. W pewnym momencie nie krył obaw, że bez wpłat dalsze funkcjonowanie telewizji może być zagrożone.

– Szanowni państwo, wykresy oglądalności nam rosną, tylko jeden wykres nam nie rośnie – stwierdził na wizji.

Dziennikarz pokazał widzom wykres na ekranie telefonu, wskazując na wyraźną różnicę między rosnącą oglądalnością a słabszym wynikiem finansowym. – Ta kreska słabo, fatalnie – ta fioletowa kreska, czyli wsparcie dla Telewizji Republika. Jak tak dalej pójdzie, to do końca miesiąca nie dociągniemy – przyznał.

Kłeczek przypomniał, że wcześniejsze apele przyniosły chwilową poprawę. – Wczoraj apelowaliśmy z prezesem i ta przerywana linia, która popieła się w górę, to za wczoraj wynik. Ekstra państwo zareagowali. A dzisiaj bez naszych apeli znowu jest lipa, mówiąc kolokwialnie – mówił.

W trakcie programu dziennikarz ponowił apel o wsparcie finansowe stacji, zachęcając widzów do skanowania kodu QR. Podkreślał, że chodzi o osoby, dla których taka pomoc nie stanowi dużego obciążenia.

– Proszę zeskanować ten QR-kod, proszę wspierać naszą telewizję. Proszę państwa, bo chciałbym się mieć z kim kłócić i o co kłócić, ale bez państwa wsparcia niestety nie będę miał się z kim kłócić i o co kłócić – podkreślił.

Jak zaznaczył, kolejne minuty programu miały pokazać efekty mobilizacji widzów. – Jeszcze kilka minut programu, może będę widział efekty tej współpracy naszej – mówił. – Ta fioletowa linia poszybuje w górę bardzo serdecznie. O to proszę i proszę o państwa mobilizację pełną. Ja się mobilizuję każdego dnia – dodał.

Po kilku minutach Kłeczek poinformował, że jego apel przyniósł efekt i sytuacja na wykresie się poprawiła. W studiu część gości zareagowała na tę prezentację rozbawieniem.

– Ale bez kasy was tu nie będę zapraszał, bo nie będzie programu. Jesteśmy w trudnej sytuacji: albo się wyratujemy, albo nie – powiedział.

Dziennikarz ponownie wezwał do wsparcia, wskazując, że dalsze funkcjonowanie stacji zależy od zaangażowania widzów. – Przetrwamy jeszcze półtora roku, przetrwamy wszystko – podsumował, apelując o skanowanie kodów QR i finansową pomoc dla Telewizji Republika.

Czytaj też:

Burza wokół nowego właściciela TVN. Politycy biorą pod lupę gigantaCzytaj też:

Taki artykuł pojawił się na portalu TV Republika, został już skasowany. „Zorientowali się”