Żona Ziobry nagle zmieniła trasę podróży. Zaskakujące ustalenia

Zbigniew Ziobro od przeszło tygodnia przebywa w Stanach Zjednoczonych. Z ustaleń Radia Zet wynika, że polityk PiS miał się wydostać z Europy przez Włochy.

Jak Zbigniew Ziobro dostał się do USA?

Jak dowiedzieli się dziennikarze, polityk PiS podróżował wraz z synem Jerzym i udali się do Newark w stanie New Jersey. Rejs obsługiwany przez Boeinga 777-222(ER) należącego do United Airlines wystartował z Włoch 9 maja około południa, po ponad dwugodzinnym opóźnieniu.

Były szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro do Mediolanu mógł dostać się samochodem przez Austrię, która należy do Strefy Schengen (nie ma kontroli granicznej). Ewentualnie mógł skorzystać z prywatnego lotu z Budapesztu do Mediolanu. Na chwilę obecną nie wiadomo, na jakiej podstawie były minister sprawiedliwości wjechał do USA.

W przestrzeni medialnej pojawiały się sugestie, że mógł posługiwać się innym dokumentem podróży. Wspominano m.in. o wizie dziennikarskiej czy dokumentach wydanych na mocy konwencji genewskiej.

Patrycja Kotecka-Ziobro w USA. Nowe ustalenia

Po wyjeździe polityka PiS do USA pojawiło się mnóstwo spekulacji dotyczących jego żony. Jak podaje Radio Zet, trzy dni po tym, jak Zbigniew Ziobro miał opuścić Mediolan i udać się do USA, w Stanach Zjednoczonych pojawiła się również jego żona Patrycja Kotecka-Ziobro. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że żona polityka PiS podróżowała z Włoch, ale wyleciała nie z Mediolanu, lecz z Wenecji.

12 maja o 12:18 z lotniska Wenecja-Marco Polo wystartował Boeing 787-9 Dreamliner linii American Airlines, który po ponad ośmiu godzinach lotu wylądował w Filadelfii. Na pokładzie miała znajdować się żona polityka PiS, która, podobnie jak jej mąż, objęta jest międzynarodową ochroną, przyznaną wcześniej przez rząd Viktora Orbana.

Według nieoficjalnych informacji, pobyt w USA Patrycji Koteckiej-Ziobro ma mieć charakter tymczasowy. Już wcześniej miała zarezerwowany lot powrotny — 1 czerwca planuje podróż z Filadelfii do Wenecji, skąd następnie może udać się do Brukseli. Żona polityka PiS pracuje tam jako asystentka europosłów Daniela Obajtka, Patryka Jakiego oraz Jacka Ozdoby.

Czytaj też:

Tak Ziobro opuścił Europę. Na jaw wyszły nowe faktyCzytaj też:

Czarnek podał 4 warunki, po których Ziobro wróci do Polski. „Tylko TVN tego nie rozumie”