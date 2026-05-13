W Sejmie wrze ws. Ziobry. „Tusk i Żurek dostali baty”, „Koniec kariery politycznej”

Zbigniew Ziobro zmienił adres zamieszkania z węgierskiego na amerykański. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało oficjalną notę do Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych, które umożliwiły byłemu ministrowi sprawiedliwości wjazd na teren USA.

Ziobro w USA, w Sejmie wrze. „Najczarniejsze i negatywne światło”

– (Ruch Ziobry – red.) zaskoczył mnie, bo myślałem, że kierunek będzie na południe, gdzieś do krajów afrykańskich, bo zachowanie Zbigniewa Ziobry przez ostatnie miesiące jest bardziej zbliżone do tych klimatów, a więc przede wszystkim do krajów, gdzie o demokrację trudno – ocenia w rozmowie z „Wprost” Marek Gzik, wiceminister nauki (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska).

Zapytany o słowa Zbigniewa Ziobry, który stwierdził, że zarówno minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jak i rząd Donalda Tuska są zagubieni, odparł: „Przede wszystkim zagubiony jest Ziobro”.