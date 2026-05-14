Sikorski pilnie spotkał się z ambasadorem USA. Co z ekstradycją Ziobry?

Sikorski spotkał się z Tomem Rosem, ambasadorem USA w Polsce. W spotkaniu wziął udział wiceszef MSZ Robert Kupiecki. Głównymi tematami była możliwość stacjonowania amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpraca w sprawie surowców krytycznych. A co z ekstradycją Zbigniewa Ziobry?

MSZ wskazał główne tematy rozmów

gotowość do przyjęcia dodatkowych wojsk USA w Polsce;

współpraca ws. surowców krytycznych i Pax Silica Initiative;

Polska jako europejskiego hub LNG — Baltic Eagle Gas Hub;

polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne w energetyce jądrowej.

Ekstradycja Zbigniewa Ziobry

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zapytany przez PAP o możliwość ekstradycji Zbigniewa Ziobry odpowiedział, że „padł temat noty, którą złożyliśmy we wtorek. Nie spodziewamy się oczywiście, że taka odpowiedź w ciągu jednego dnia przyjdzie”. Nie wskazał jednak, co Sikorski usłyszał w tej sprawie od ambasadora USA.

Reakcja Polski na wyjazd Ziobry do USA

Resort spraw zagranicznych skierował we wtorek 12 maja 2026 r. oficjalną notę do Ambasady USA w Warszawie z prośbą o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro znalazł się w USA. Poprosił zarówno o podstawy prawne jak i merytoryczne wydanej zgody na jego wjazd do USA. Dotychczasowa wymiana informacji pomiędzy Polską a USA nie przyniosła żadnych konkretnych informacji.

Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze 7 listopada 2025 r. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawienie Ziobrze 26 zarzutów oraz zatrzymania go i przymusowym doprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zbigniew Ziobro oraz Marcin Romanowski otrzymali azyl polityczny na Węgrzech. Jednak po przegranych wyborach przez Viktora Orbána, lider zwycięskiej partii Péter Magyar zapowiedział, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie pozostaną długo w rządzonym przez niego kraju.

Ziobro w niedzielę 10 maja 2026 r. potwierdził, że opuścił Węgry i przebywa na terenie USA. Nie wypowiedział się na temat miejsca pobytu swojego partyjnego kolegi Marcina Romanowskiego.

twitterCzytaj też:

Ucieczka Ziobry do USA. Były prokurator krajowy: To nie jest porażka polskich służbCzytaj też:

Ziobro powinien wrócić do Polski? Taka zgodność to rzadkość. Sondaż dla „Wprost”