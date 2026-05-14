Ziobro powinien wrócić do Polski? Taka zgodność to rzadkość. Sondaż dla „Wprost”

W niedzielę 10 maja pojawiły się pierwsze doniesienia, że Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej były minister sprawiedliwości przebywał na Węgrzech, gdzie po wyborach parlamentarnych, które zostały przeprowadzone w kwietniu, zmieniła się sytuacja polityczna, a nowym premierem – jako następca Viktora Orbana – został Peter Magyar, lider Tiszy.

Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski? Wyraźny trend w sondażu

W nowym sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polki i Polaków, czy uważają, że Zbigniew Ziobro powinien wrócić do kraju. 63,4 proc. popiera taki scenariusz, a 16 proc. jest temu przeciwnych. 20,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie.

Ciekawe wnioski płyną z bardziej szczegółowych wyników sondażu. Częściej stanowcze opinie wyrażają mężczyźni niż kobiety – wśród mężczyzn jest wyższy zarówno wskaźnik odpowiedzi, z których wynika, że były minister sprawiedliwości powinien wrócić do ojczyzny (67 proc. do 60,1 proc.), jak również, że nie powinien podejmować takiego kroku (16,6 proc. do 15,5 proc.).

