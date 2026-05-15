Żurek przekazał nowe informacje ws. Ziobry. „Jest dylemat”

W czwartek (14 maja) szef MS pojawił się na antenie TVP Info. Był pytany o najgorętszą sprawę polityczną tego miesiąca – zmianę miejsca pobytu przez poszukiwanego listem gończym byłego ministra. Ziobro znajduje się obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych – śledczy chcą doprowadzić do jego ekstradycji. Wcześniej wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny i ochronę międzynarodową.

– Mamy gotowy wniosek o ekstradycję. Poleciłem prokuratorom, żeby jak najszybciej go sformułowali – ujawnił Żurek.

Prokuratura ma dylemat. Umowa z USA vs wymiar sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości przyznał, że Prokuratura Krajowa ma jednak dylemat. – Umowa z USA stanowi, że nie potrzeba prawomocnego orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu — wystarczy nam to z pierwszej instancji. Z drugiej strony mamy też praktykę i sędziów, którzy pracowali przy ekstradycjach, którzy wskazują, że sądy federalne mogą od nas tego wymagać – poinformował widzów Telewizji Polskiej.

Jeśli chodzi o to, jak Ziobro znalazł się w USA, organy ścigania wciąż nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie.

Jacek Kurski wyciągnął pomocną dłoń do Zbigniewa Ziobry?

W internecie pojawiały się różne informacje – m.in. taka, że były PG znalazł dach nad głową u pięściarza Tomasza Adamka, który zaprzeczył jednak tym informacjom, lub u byłego prezesa TVP, rzekomo w jego prywatnej nieruchomości.

– Mam takie informacje, ale nie są one procesowo sprawdzone. To jest bardzo dziwne, bo wiem, że Jacek Kurski w przeszłości źle się wypowiadał o Ziobrze, a teraz zawarli jakiś sojusz. Nie wiem, czy to rola żony ministra Ziobry zadziałała, ale na pewno będziemy ustalać jego miejsce pobytu w USA – zapowiedział Żurek.

