Rząd zaskoczony decyzją USA. „Panuje totalna wściekłość”

Jeszcze do niedawna politycy z rządu Donalda Tuska byli całkowicie przekonani, że Stany Zjendoczone nie będą chciały psuć relacji z Polską, dlatego nie będzie zgody na wjazd Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego.

Kto pomógł Ziobrze w wyjeździe do USA?

Z ustaleń Onetu wynika, że cała sytuacja wywołała u rządzących ogromne zaskoczenie. Szczególnie, że jeszcze do niedawna ambasador USA w Polsce Tom Rose w rozmowie z Radosławem Sikorskim miał zapewniać, że tak scenariusz nie jest możliwy. — Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że panuje absolutne i totalne wku****nie – powiedział dziennikarzom jeden z polityków koalicji rządzącej.

Najbardziej zwraca uwagę milczenie premiera Donalda Tuska. Głos zabrali natomiast m.in. Waldemar Żurek, Krzysztof Gawkowski i Radosław Sikorski, który sugeruje, że za ułatwieniem Ziobrze wjazdu mógł stać Adam Bielan.

To, że to właśnie europoseł PiS odegrał kluczową rolę w ułatwieniu byłemu ministrowi sprawiedliwości wjazdu do USA, potwierdzają też źródła Onetu po prawej stronie sceny politycznej. Którzy również nie kryją zaskoczenia zaistniałą sytuacją. — Adam Bielan przez lata był skonfliktowany ze Zbigniewem Ziobrą. Jeżeli mu pomógł, to musiał w tym widzieć swój własny interes. Mógł go też o to poprosić prezes Jarosław Kaczyński. Na to nie mam dowodów — ocenił informator portalu.

Decyzja USA ws. Ziobry zaskoczyła rząd Tuska

W rządzie narasta napięcie, jednak Donald Tusk nie chce zaogniać sytuacji. – To bardzo delikatna i poważna sprawa. Zresztą niedawno napsuł Amerykanom krwi wywiadem w "Financial Times", pytając o to, czy ci będą nadal sumiennie wypełniać sojusznicze powinności — komentował rozmówca z rządu.

Były minister sprawiedliwości ma unieważniony paszport, a mimo to uzyskał wizę USA, co w rządzie uznaje się za mało prawdopodobne bez przychylności administracji amerykańskiej. — To oczywiście jest zaskakujące, ale jeśli byśmy się zastanowili nad tym, co działo się w ostatnich tygodniach, zdziwienie nieco ustępuje. Ekipa Trumpa do końca wspierała w kampanii skorumpowany rząd Orbana. W Budapeszcie przed wyborami pojawili się Rubio i Vance. W tym sensie pomoc Ziobrze, na którym ciążą poważne zarzuty, nie jest taka zaskakująca — tłumaczył dziennikarzom jeden z ministrów.

W kuluarach pojawiają się głosy, że sprawa może osłabić pozycję Waldemara Żurka. – Mam wrażenie, że od dłuższego czasu Donald Tusk coraz bardziej wątpi w jego skuteczność. Nieudana operacja związana z wejściem nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, teraz ucieczka Ziobry. Nawet jeśli formalnie prokuratura zrobiła wszystko, co mogła, to wrażenie jest takie, iż zbyt dużo było mówienia, a za mało efektów – przyznał polityk z obozu rządzącego.

