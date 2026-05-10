Zbigniew Ziobro jest w USA. Polityk PiS zabrał głos w TV Republika

Polityk PiS potwierdził w niedzielę 10 maja, że dzień wcześniej przybył do USA. Jak zapowiedział, nie obawia się działań sądów. Odniósł się też m.in. do zapowiedzi Waldemara Żurka ws. ewentualnego rozpoczęcia ekstradycji do Polski.

– Jeśli minister Żurek zechce wystąpić z wnioskiem ekstradycyjnym, będzie to jeden ze znakomitych argumentów, których oczywiście będę używał przed organami państwa amerykańskiego. Przyjdzie czas na wykazanie tych faktów przed niezawisłym amerykańskim sądem. Jeśli chcą kierować wniosek o ekstradycję, niech starają się to zrobić dobrze, żeby nie kompromitowali polskiego państwa, bo na pewno łatwo im nie będzie – zapowiedział Ziobro. – Swoich praw będę bronił, jeśli będzie trzeba, również przed amerykańskim sądem – dodał.

