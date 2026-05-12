Poseł PiS o „cyrku” ze Zbigniewem Ziobrą i TV Republika. „Przecieram oczy ze zdumienia”

„Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i rządami. Ze względu na poufny charakter danych wizowych nie udzielamy żadnych informacji na ten temat” – skomentował Departament Stanu w odpowiedzi na pytania Polskiego Radia o ucieczkę Zbigniewa Ziobry do USA.

Zwolennicy wiceprezesa PiS, związani wcześniej z Suwerenną Polską, w rozmowach z Polską Agencją Prasową, przekonują nieoficjalnie, że zarzuty wobec Ziobry mają charakter polityczny. Parlamentarzysta utożsamiany ze zwolennikami prezesa Jarosława Kaczyńskiego skomentował, że „decyzja o wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości jest dobra”.

Poseł PIS o zatrudnieniu byłego ministra sprawiedliwości przez TV Republika

– Im mniej o jego sprawie, tym dla naszego obozu lepiej, a on tę sprawę konsekwentnie próbuje cały czas trzymać na pierwszym planie – ocenił z kolei poseł związany z frakcją Mateusza Morawieckiego. Według rozmówcy TV Republika, zatrudniając Ziobrę, mogła kierować się wskaźnikami oglądalności. – Jednak forma wyjazdu z Węgier i współpraca z tą telewizją i ten cały cyrk, próba robienia z niego bohatera – przecieram oczy ze zdumienia – kontynuował polityk.

Lider Prawa i Sprawiedliwości „stawia sprawę ostro i prawdopodobnie zabroni krytyki Ziobry”. Bliski współpracownik Morawieckiego podkreślił, że „w ostatnim czasie u Kaczyńskiego radykalizm i skrajności są całkowicie akceptowane, a nawet premiowane”. Stronnicy skupieni wokół Przemysława Czarnka starają się z kolei odwrócić uwagę od byłego ministra sprawiedliwości, wskazując na inne problemy.

Paszport genewski co to? Dzięki dokumentowi Zbigniew Ziobro pojawił się w USA

Pełnomocnik Ziobry mec. Bartosz Lewandowski w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wyjaśnił, że wiceprezes PiS do Stanów Zjednoczonych udał się na podstawie paszportu genewskiego. Dokument jest przeznaczony dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy i umożliwia podróżowanie za granicę osobom, które nie mogą korzystać z paszportu swojego kraju pochodzenia. Paszport umożliwia legalne przekraczanie granic i podróżowania do tych państw, które go uznają.

Czytaj też:

U kogo zamieszkał Ziobro? Rutkowski zapewnił, że nie u Adamka. „Pomagają też inne osoby”Czytaj też:

Zbigniew Ziobro w USA. Prezes TV Republika wezwany na przesłuchanie