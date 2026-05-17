Najpierw staranował ludzi autem, potem wyciągnął nóż. Polka wśród rannych

W sobotę we włoskiej Modenie doszło do tragicznych wydarzeń. Jak już informowaliśmy, według ustaleń lokalnych mediów mężczyzna najpierw wjechał autem w grupę przechodniów, a następnie wysiadł z pojazdu i zaczął atakować przypadkowe osoby nożem.

W wyniku ataku rannych zostało osiem osób, w tym pięć kobiet. Stan części poszkodowanych jest bardzo ciężki. Cztery osoby walczą o zdrowie, a dwie musiały przejść amputacje.

Atak we Włoszech. Wśród rannych Polka

Włoskie media poinformowały, że wśród ofiar znajduje się turystka z Polski oraz obywatelka Niemiec. Informację o rannej Polce potwierdził publiczny nadawca Radiotelevisione Italiana.

Dzięki reakcji czterech przypadkowych osób udało się zatrzymać napastnika. Cywile obezwładnili mężczyznę i powalili go na ziemię jeszcze przed przyjazdem służb. Jeden z interweniujących został jednak ugodzony nożem.

Burmistrz Modeny publicznie podziękował mieszkańcom za odwagę.

Kim jest sprawca ataku w Modenie?

Jak przekazała włoska agencja Agenzia Nazionale Stampa Associata, sprawcą jest 31-letni Salim El Koudrim, obywatel Włoch marokańskiego pochodzenia. Mężczyzna urodził się w prowincji Bergamo i mieszkał w regionie Modeny.

Według mediów był absolwentem ekonomii, pozostawał bez pracy i miał leczyć się psychiatrycznie.

Śledztwo w sprawie prowadzi włoska prokuratura. Stan kilku rannych nadal określany jest jako ciężki.

Jak podała Radiotelevisione Italiana, prezydent Włoch Sergio Mattarella ma odwiedzić poszkodowanych w szpitalu. Z kolei premier Giorgia Meloni przerwała oficjalną wizytę na Cyprze i wraca do kraju, aby wraz z prezydentem udać się do Modeny.

