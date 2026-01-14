Seniorka dźgnięta nożem. Służby zatrzymały 15-latkę

Do napaści doszło 9 stycznia około południa. 77-letnia kobieta szła ulicą Sztabową, w rejonie urzędu skarbowego, w pobliżu dawnego cmentarza żydowskiego. To zaledwie około stu metrów od komisariatu policji przy ulicy Ślężnej.

Jak wynika z ustaleń śledczych, seniorka została zaatakowana niespodziewanie. Napastniczka miała zadać jej kilka ciosów nożem, po czym uciekła z miejsca zdarzenia. – Młoda kobieta miała kilka razy dźgnąć nożem 77-letnią seniorkę. W wyniku tego zdarzenia poszkodowana trafiła do szpitala, a podejrzewana o ten czyn oddaliła się z miejsca – informuje portal tuwroclaw.pl komisarz Wojciech Jabłoński z Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Ranna kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.

Policja opublikowała wizerunek napastniczki

Funkcjonariusze szybko zabezpieczyli nagrania z miejskiego monitoringu. Analiza materiałów pozwoliła ustalić wygląd osoby podejrzewanej o atak. Okazało się, że jest to bardzo młoda dziewczyna.

W środę policja zdecydowała się opublikować jej wizerunek i zwróciła się do mieszkańców z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości oraz miejsca pobytu podejrzanej.

Zatrzymali sprawczynię. Ma 15 lat

Jeszcze tego samego dnia po godzinie 12 wrocławska policja poinformowała, że podejrzana została zatrzymana. Jak się okazało, to 15-letnia dziewczyna.

Dalsze czynności w sprawie będą prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratury oraz sądu rodzinnego. Ze względu na wiek sprawczyni postępowanie będzie miało charakter nieletnich.

