Nastolatek cudem przeżył brutalny atak nożem. Nowe ustalenia śledczych

Jak już wcześniej informowaliśmy, do brutalnego ataku doszło w jednej z przebieralni sklepu przy ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Nastoletni poszkodowany miał liczne rany zadane w okolice klatki piersiowej, szyi oraz rąk. Sprawca został szybko zatrzymany.

Śledczy analizują monitoring i telefon podejrzanego

Prokuratura potwierdza, że obecnie prowadzi postępowanie w kierunku usiłowania zabójstwa. Według śledczych 21-latek i pokrzywdzony weszli do galerii razem, co jest jednym z kluczowych wątków dochodzenia. – Wykonywane są czynności związane z oględzinami, zabezpieczeniem śladów, analizą zapisów monitoringu, przesłuchaniem istotnych świadków. Była osoba, która widziała część tego zdarzenia – przekazała rzeczniczka.

Śledczy czekają także na wstępną opinię biegłego dotyczącą charakteru i skutków obrażeń. Przekazano, że zaplanowane czynności z podejrzanym mogą zostać przesunięte na sobotę, gdyż „analizowane są zapisy z telefonu komórkowego podejrzanego”.

Adamska-Okońska dodała, że „motyw działania jest ustalany. Mamy nadzieję, że rąbka tajemnicy uchyli nam wgląd w telefon”.

Atak w przebieralni. Ochroniarze obezwładnili napastnika

Z informacji policji wynika, że ujętego mężczyznę zatrzymali ochroniarze sklepu, którzy przekazali go patrolowi. 21-latek był trzeźwy, a za zarzucane mu usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

– Personel sklepu i ochroniarze przekazali funkcjonariuszom policji, że w jednej z kabin przebieralni nastolatek został zaatakowany nożem – przekazała nadkomisarz Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.

Chłopiec został natychmiast przewieziony do szpitala, a szybka reakcja ochrony przyczyniła się do zatrzymania podejrzanego jeszcze na miejscu.

