Atak w centrum handlowym. 14-latek ugodzony nożem

W czwartek 20 listopada w centrum handlowym w Bydgoszczy 14-latek został zaatakowany nożem. Informacje medialne potwierdziła nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. – Tuż po godz. 14 dyżurny bydgoskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące ugodzenia nożem na terenie jednego ze sklepów w centrum handlowym przy. ul. Jagiellońskiej – przekazała w rozmowie z Interią.

Atak nożem w centrum handlowym w Bydgoszczy. 14-latek w szpitalu

Policjanci natychmiast udali się na miejsce. Z relacji personelu sklepu i pracowników ochrony wynika, że 14-latek został zaatakowany, gdy był w jednej z kabin przebieralni. Nastolatek odniósł ciężkie obrażenia brzucha. Trafił do szpitala. Do wiadomości publicznej nie zostały przekazane bardziej szczegółowe informacje na temat jego stanu zdrowia.

– Na terenie sklepu pracownicy ochrony ujęli 21-latka, którego następnie przekazali funkcjonariuszom policji. Najprawdopodobniej mężczyzna ten ma związek ze zdarzeniem – poinformowała nadkom. Lidia Kowalska. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do komisariatu na bydgoskim Śródmieściu, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności. W chwili zdarzenia był trzeźwy.

Bydgoszcz. 14-latek ugodzony nożem w centrum handlowym. Trwa śledztwo

Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia. – Są wykonywane czynności związane z oględzinami, zabezpieczeniem śladów, analizą zapisów monitoringu, przesłuchaniem istotnych świadków – przekazała w rozmowie z Interią Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Zatrzymany mężczyzna zostanie przesłuchany najprawdopodobniej w piątek 21 listopada. Śledztwo jest prowadzone w kierunku usiłowania zabójstwa.

